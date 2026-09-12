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Fudbaleri Arsenala pobedili su Sanderlend rezultatom 2:0 u 4. kolu Premijer lige.

Arsenal je savršeno počeo novu sezonu. Aktuelni šampion Engleske ima sve četiri pobede u prva četiri kola i sada su uspeli da savladaju Sanderlend.

Golove za tim Mikela Artete postigli su Bruno Gimaraeš i Bukajo Saka.

Na taj način je Arsenal rezultatom 2:0 pobedio Sanderlend i održao savršeni niz na startu nove sezone Premijer lige.

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