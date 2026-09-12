Fudbaleri Arsenala ostvarili su četvrtu uzastopnu pobedu u Premijer ligi, pobedivši Sanderlend 2:0.
4. kolo
PREMIJER LIGA! Moćni Arsenal nastavio da gazi sve redom! (VIDEO)
Slušaj vest
Fudbaleri Arsenala pobedili su Sanderlend rezultatom 2:0 u 4. kolu Premijer lige.
Arsenal je savršeno počeo novu sezonu. Aktuelni šampion Engleske ima sve četiri pobede u prva četiri kola i sada su uspeli da savladaju Sanderlend.
Golove za tim Mikela Artete postigli su Bruno Gimaraeš i Bukajo Saka.
Na taj način je Arsenal rezultatom 2:0 pobedio Sanderlend i održao savršeni niz na startu nove sezone Premijer lige.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši