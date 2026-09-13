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Lionel Mesi je ponovo zatresao mrežu za Inter Majami, ali njegov pogodak nije bio dovoljan za pobedu

Argentinski čarobnjak postigao je svoj 928. gol u karijeri, ali Nešvil je u nadoknadi stigao do 2:2.

Kada god je Inter Majamiju najpotrebnije, lopta nekako pronađe put do Lionela Mesija. Tako je bilo i protiv Nešvila, u velikom duelu prvoplasiranog i drugoplasiranog tima Istočne konferencije MLS lige.

Nešvil je poveo već u 4. minutu preko Sema Suridža, ali je Inter Majami odgovorio u 19. minutu, kada je Reed Baker-Whiting nespretno skrenuo loptu u sopstvenu mrežu.

A onda – Mesi!

1/5 Vidi galeriju Lionel Mesi u dresu Inter Majamija Foto: Chris Arjoon / Zuma Press / Profimedia, CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia

Majstorija za 928. gol

Igrao se 62. minut kada je Rodrigo De Pol pronašao Mesija na ivici kaznenog prostora. Argentinac nije mnogo razmišljao – namestio je loptu na levu nogu i poslao je precizno u donji levi ugao.

Golman Nešvila mogao je samo da isprati loptu pogledom.

Bio je to njegov 19. gol u MLS sezoni, čime je izbio sam na čelo liste strelaca, ali i njegov 928. pogodak u profesionalnoj karijeri, prema aktuelnim izveštajima.

Još neverovatnije - Mesi je tako nastavio niz i sada je postigao gol u sedam uzastopnih utakmica MLS lige, tokom kojih je dodao i četiri asistencije.

Delovalo je da će njegova majstorija doneti Inter Majamiju veliku pobedu.

Ali onda – šok!

Nešvil ukrao pobedu u poslednjim sekundama

Kada su domaći već pomislili da su sačuvali sva tri boda, Suridž je u prvom minutu nadoknade ponovo pogodio i svojim drugim golom na utakmici postavio konačnih 2:2.

Tako je Nešvil ostao neporažen u sva četiri ovosezonska duela protiv Inter Majamija, dok je razlika između dva tima na vrhu Istočne konferencije ostala devet bodova.

Inter Majami sada ima 45 bodova, dok je Nešvil prvi sa 54.