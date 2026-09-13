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Ruben Neveš doživeo je krajnje neprijatnu provokaciju tokom utakmice Al Taavuna i Al Hilala.

Deo domaćih navijača skandirao je ime njegovog pokojnog prijatelja Dioga Žote, a Portugalac je ostao pribran i samo pokazao rukama ka nebu.

Sramna provokacija

Fudbaleri Al Hilala pregazili su Al Taavun u sedmom kolu saudijske lige rezultatom 6:0, ali utakmicu je obeležila i scena sa tribina koja je izazvala ogorčenje.

U jednom trenutku deo domaćih navijača počeo je da skandira "Žota, Žota", očigledno pokušavajući da isprovocira Neveša. Za portugalskog vezistu to nije bilo obično zadirkivanje.

Diogo Žota bio je njegov veliki prijatelj i nekadašnji saigrač. Zajedno su igrali u Vulverhemptonu, a njihovo prijateljstvo bilo je poznato i van terena.

1/14 Vidi galeriju Diogo Žota Foto: Alexandre de Sousa / Zuma Press / Profimedia

Neveš pokazao ka nebu

Portugalac se okrenuo prema tribinama, ali nije uzvratio uvredama.

Umesto toga, podigao je ruke i pokazao ka nebu.

Jednostavno, nije želeo da se spušta na njihov nivo.

Snimak ovog trenutka brzo se proširio društvenim mrežama, a reakcije javnosti uglavnom su bile veoma oštre prema delu navijača koji je učestvovao u skandiranju.

Još snažniji odgovor Neveš je dao nakon utakmice.

"Samo se nadam da neće kasnije otići na molitvu posle onoga što su uradili. Bog ih je video", poručio je Portugalac, prema navodima španskog lista AS.

A onda – potpuni debakl domaćina!

Ako su navijači pokušali da izbace Neveša iz ritma, nisu uspeli.

Al Hilal je na terenu održao pravi čas fudbala i slavio sa ogromnih 6:0.

Oli Votkins otvorio je utakmicu u devetom minutu upravo posle asistencije Neveša, a Gabrijel Martineli je potom preuzeo glavnu ulogu i postigao čak tri gola. Votkins je dodao još jedan pogodak, dok je Sultan Mandeš postavio konačan rezultat.

Tako je Neveš, uprkos ružnim scenama na tribinama, sa svojim timom odgovorio tamo gde je najvažnije – na terenu.

Posebno je odjeknula činjenica da je Al Hilal već do poluvremena imao tri gola prednosti, dok je Martineli u nastavku kompletirao het-trik.