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Žarko Lazetić više nije trener Al Tavuna!

Srpski stručnjak dobio je otkaz posle očajnog starta sezone, a kap koja je prelila čašu bio je težak poraz od Al Hilala - čak 0:6.

Bez pobede u prvenstvu

Srpski trener preuzeo je Al Tavun ovog leta, ali je već posle sedam prvenstvenih kola ostao bez posla. Uprava kluba odlučila je da mu uruči otkaz nakon katastrofalnog izdanja protiv Al Hilala, koji je u subotu slavio sa ogromnih 6:0.

Lazetićev početak u novoj sredini bio je daleko od očekivanog.

Al Tavun je u prvih šest kola upisao tri remija i tri poraza, bez ijedne pobede, i osvojio svega tri boda. Tim je pre gostovanja Al Hilalu bio pri dnu tabele, a pritisak na srpskog stručnjaka sve je više rastao.

Poraz od Al Hilala bio je poslednji udarac.

Ekipa je primila čak šest golova, a već tokom drugog poluvremena bilo je jasno da se sprema težak debakl. Posle utakmice Lazetić je i sam priznao koliko je velika bila razlika između dva tima.

"Teško je bilo šta reći. Čestitamo protivniku, bili su milion puta bolji od naše ekipe i u svim aspektima fudbala", rekao je Lazetić nakon meča.

1/11 Vidi galeriju Srpski fudbalski trener - Žarko Lazetić Foto: Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe, Starsport©

Zanimljivo je da se o njegovoj smeni pisalo još pre utakmice sa Al Hilalom.

Saudijski mediji navodili su da je uprava Al Tavuna već tada razmatrala njegovu sudbinu i da bi upravo rezultat protiv jednog od najvećih klubova u ligi mogao da bude presudan.

Na kraju se dogodio najgori mogući scenario.

Al Hilal je razbio Al Tavun sa 6:0, a Lazetić je odmah potom ostao bez posla.

Srpski stručnjak tako završava kratku epizodu u Saudijskoj Arabiji, dok Al Tavun sada mora da pronađe novog trenera i pokuša da preokrene sezonu.

Sedam utakmica, samo jedna pobeda u svim takmičenjima i težak debakl od 0:6 - Lazetićev mandat u Al Tavunu je završen.