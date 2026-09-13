LUKA ADŽIĆ BLISTA POSLE DEBIJA ZA ŽELEZNIČAR! Odmah se okrenuo utakmici sa Crvenom zvezdom, evo šta očekuje!
Luka, ima li lepšeg debija od pobede sopstvenog tima? Ipak, koliko je uzbuđenje posle toliko godina u fudbalu?
– Jako sam srećan što sam debitovao pobedom u novom klubu. Najlepše je kada prve minute u novom dresu upišete na ovakav način. Sada je sve nekako lakše i verujem da će ovaj trijumf biti dodatni podsticaj za ono što nas očekuje.
U Železničar si došao pre manje od mesec dana. Kako bi opisao period iza sebe? Vredno si radio sa kondicionim trenerima kako bi uhvatio ritam ekipe.
– Radio sam naporno tokom ove tri nedelje kako bih što je brže moguće uhvatio ritam ostatka ekipe. Imao sam dužu pauzu pre dolaska u klub, ali mislim da sam se brzo adaptirao. Verujem da će svakim danom biti sve bolje. Imam ogromnu želju i motivaciju, tako da mislim da sve ide svojim tokom.
U međuvremenu je u Železničar stigao i Srđan Plavšić. Kako ti sada izgleda ekipa, bez obzira na određene rezultatske izazove, i šta misliš da joj vas dvojica možete doneti?
– Momci već duže vreme igraju zajedno i dobro se poznaju. To je veoma talentovana grupa sa velikim potencijalom. Mislim da ćemo Srđan Plavšić i ja mnogo doprineti ovoj ekipi i doneti dodatnu dozu iskustva, pogotovo u odlučujućim trenucima i važnim utakmicama.
Pred ekipom je reprezentativna pauza, koja će ovog puta trajati tri nedelje. Koliko će vam značiti da dodatno podignete nivo forme, a novim igračima da se još bolje uklope u ideje trenera Radomira Kokovića?
– Meni će ova pauza sigurno značiti. Mislim da je pravi trenutak da još detaljnije prođemo sve što je potrebno, da se dovoljno upoznamo sa saigračima i još bolje uđemo u rad trenera. Verujem da ćemo imati priliku da dodatno unapredimo formu i da se još bolje pripremimo za ono što nas očekuje.
Naredna utakmica očekuje vas protiv Crvene zvezde na domaćem terenu. Kakva su očekivanja pred taj susret?
– Očekuje nas jedna veoma teška utakmica protiv Crvene zvezde u četvrtak. Spremni ćemo dočekati taj susret i dati svoj maksimum na terenu.