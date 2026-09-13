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Sanderlend je dobio jedanaesterac u drugom poluvremenu, kada je Ezri Konsa u kaznenom prostoru oborio Dana Balarda. U tom trenutku rezultat je bio 0:0, ali je golman Arsenala David Raja odbranio penal Enca Le Fea.

Arsenal je kasnije stigao do pobede, ali Arteta nije skrivao nezadovoljstvo zbog odluke o penalu.

"Neprihvatljivo je na ovom nivou. Neprihvatljivo. Ovo može da promeni tok sezone, borbe za titulu i to nije prihvatljivo", rekao je Arteta za TNT Sports.

Sudije su dobile instrukcije da strože kažnjavaju prekršaje u kaznenom prostoru tokom prekida, a Premijer liga je potvrdila da je penal dosuđen zbog držanja koje je Konsa napravio nad Balardom.

1/6 Vidi galeriju Mikel Arteta Foto: David Horn / imago sportfotodienst / Profimedia, Daniela Porcelli / SPP / imago sportfotodienst / Profimedia, EPA/ISABEL INFANTES

"Pogledao sam snimak deset puta da budem siguran, jer sam to video uživo i rekao sam da nije moguće da se na ovom nivou dosudi penal. U fudbalu sam gotovo 27, 28 godina. To nije penal ni u jednom slučaju, ni u jednoj utakmici, ni u bilo kom kontekstu", dodao je Arteta.

Bruno Gimaraeš je dva minuta nakon odbranjenog penala doveo Arsenal u vođstvo, dok je Bukajo Saka u nadoknadi vremena sa bele tačke postavio konačnih 2:0.