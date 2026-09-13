TRENER ARSENALA BESAN KAO NIKAD DO SADA! Žestoko je opleo po sudiji, ne može da se smiri: "Ovo može da promeni tok sezone, borbe za titulu..."
Sanderlend je dobio jedanaesterac u drugom poluvremenu, kada je Ezri Konsa u kaznenom prostoru oborio Dana Balarda. U tom trenutku rezultat je bio 0:0, ali je golman Arsenala David Raja odbranio penal Enca Le Fea.
Arsenal je kasnije stigao do pobede, ali Arteta nije skrivao nezadovoljstvo zbog odluke o penalu.
"Neprihvatljivo je na ovom nivou. Neprihvatljivo. Ovo može da promeni tok sezone, borbe za titulu i to nije prihvatljivo", rekao je Arteta za TNT Sports.
Sudije su dobile instrukcije da strože kažnjavaju prekršaje u kaznenom prostoru tokom prekida, a Premijer liga je potvrdila da je penal dosuđen zbog držanja koje je Konsa napravio nad Balardom.
"Pogledao sam snimak deset puta da budem siguran, jer sam to video uživo i rekao sam da nije moguće da se na ovom nivou dosudi penal. U fudbalu sam gotovo 27, 28 godina. To nije penal ni u jednom slučaju, ni u jednoj utakmici, ni u bilo kom kontekstu", dodao je Arteta.
Bruno Gimaraeš je dva minuta nakon odbranjenog penala doveo Arsenal u vođstvo, dok je Bukajo Saka u nadoknadi vremena sa bele tačke postavio konačnih 2:0.