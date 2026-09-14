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Sergej Jakirović i Hal siti ne znaju za poraz ni posle četiri kola Premijer lige, a ispred njih su samo Arsenal i Mančester siti!

Kakva priča Sergeja Jakirovića u Engleskoj! Bosanskohercegovački stručnjak napravio je pravi fudbalski podvig sa Hal sitijem, koji posle četiri odigrana kola Premijer lige još uvek ne zna za poraz.

Još neverovatnije zvuči podatak da se novajlija u elitnom rangu trenutno nalazi odmah iza aktuelnog šampiona Arsenala i vicešampiona Mančester sitija.

A kada se pogleda kroz šta je Jakirović prošao sa ovim klubom, njegov uspeh dobija potpuno novu dimenziju.

Predviđali mu potpuni debakl

Kada je u junu prošle godine preuzeo Hal siti u Čempionšipu, statistički modeli nisu imali mnogo vere u njegovu ekipu.

Naprotiv!

Predviđalo se da će Hal završiti sezonu tek na 23. mestu, uz svega 52 osvojena boda. Čak se govorilo i o tome da bi klub mogao da ispadne u treći rang engleskog fudbala.

Jakirović je, međutim, potpuno okrenuo stvari.

Hal siti je sezonu završio sa čak 21 bodom više od očekivanog, izborio plasman u Premijer ligu i nastavio da oduševljava i na najvećoj sceni.

1/6 Vidi galeriju Trener Hal sitija - Sergej Jakirović Foto: News Images, News Images LTD / Alamy / Profimedia, David Lofthouse / imago sportfotodienst / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Hal već ispisuje istoriju

Fenomenalan niz nije se zaustavio promocijom.

Hal siti je sada postao prvi novajlija u Premijer ligi još od Portsmuta 2003. godine koji je ostao neporažen u prva četiri kola elitnog takmičenja.

Jakirovićev tim tako već na startu sezone ruši rekorde i pokazuje da nije došao u društvo najboljih samo da bi se borio za opstanak.

Od prognoziranog ispadanja u treći rang do društva Arsenala i Mančester sitija – Jakirović je za nešto više od godinu dana napravio neverovatan preokret.