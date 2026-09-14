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Luka Modrić odigrao je jedno od svojih najslabijih poluvremena otkako je stigao u Milan, a italijanski mediji nisu imali milosti prema hrvatskom veteranu.

Milan je u subotu uspeo da se vrati iz dva gola zaostatka i osvoji bod protiv Lacija na "Olimpiku", ali Luka Modrić nije učestvovao u velikom preokretu. Hrvatski vezista ostao je u svlačionici nakon prvih 45 minuta, pošto je trener Ruben Amorim odlučio da ga zameni na poluvremenu.

A upravo je prvo poluvreme bilo dovoljno da italijanski mediji ozbiljno udare po 41-godišnjem Modriću.

Modrić dobio peticu

"Milan njuz" ocenio je njegov nastup čistom peticom, uz objašnjenje da je Lacio agresivnim pristupom potpuno zatvorio prostor hrvatskom vezisti.

Kenet Tejlor praktično je bio zalepljen za Modrića, koji zbog toga nije uspevao da radi ono po čemu je godinama prepoznatljiv – da diktira tempo i organizuje igru.

Posebno mu se zamera jedno loše dodavanje kojim je gotovo otvorio veliku priliku protivniku.

"Najgora partija otkako je stigao"

Još oštriji bio je "Gol", koji je njegovih prvih 45 minuta označio kao najslabiju partiju otkako je stigao u Milan.

Italijanski portal otvorio je i pitanje da li Modrić sa 41 godinom može da odgovori na zahteve Amorimovog sistema sa dvojicom centralnih vezista.

"Eurosport" je takođe dao Modriću peticu, ali je problem video pre svega u njegovom čitanju igre i učinku u izgradnji napada, a ne toliko u fizičkoj spremi.

Ni "Tutomerkato" nije imao razumevanja za hrvatskog vezistu. Modrić je dobio peticu uz ocenu da je imao velikih problema sa brzinom i intenzitetom Lacijevog veznog reda, kao i da je gubio opasne lopte.

1/4 Vidi galeriju Luka Modrić Foto: Insidefoto, Insidefoto / Alamy / Profimedia, Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia, PRESSINPHOTO, PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy / Profimedia

Podatak koji zabrinjava

A onda je usledio detalj koji najbolje oslikava Modrićevo očajno veče.

Gol Italija navodi da je hrvatski reprezentativac za samo jedno poluvreme izgubio čak 13 lopti!

Za takvu partiju dobio je ocenu 4,5, što dovoljno govori koliko je njegov nastup razočarao italijanske medije.

Milan je, uprkos svemu, uspeo da se vrati u utakmicu i izbegne poraz, ali je Modrić veliki preokret posmatrao sa klupe.

Za čoveka koji je godinama bio sinonim za kontrolu igre, 13 izgubljenih lopti svakako je podatak koji posebno bode oči.