NEMAČKI VELIKAN BRZO IZGUBIO STRPLJENJE! Klub otvorio novu sezonu sa tri poraza, trener odmah DOBIO OTKAZ!
Menhengladbah je u subotu izgubio 0:5 od Frajburga i to je bila poslednja utakmica Polanskog na čelu ekipe, a klub će napustiti i njegov pomoćnik Tobijas Trulsen.
"Uprkos dobrim pripremama uoči sezone i pozitivnim znacima, ekipa nije uspela da ostvari željene rezultate u Bundesligi. Nedavni nastupi doveli su do odluke da oslobodimo Eugena dužnosti i ta odluka odmah stupa na snagu. Eugen je pravi navijač našeg kluba", rekao je sportskih direktor Roven Šreder.
Menhengladbah je tokom sezone izgubio od novajlije u ligi Elversberga (3:4) i u prvom kolu od Lajpciga (0:3).
Jedinu pobedu u sezoni Menhengladbah je ostvario u Kupu Nemačke protiv petoligaša TSV Majnca 5:0.
"Mnogo boli što su stvari ovako ispale. Nakon što smo prošle sezone uspešno izborili opstanak u Bundesligi, napravili smo brojne izmene za ovu sezonu. Imali smo velike ambicije, ali nismo uspeli da ih ostvarimo", rekao je Polanski, koji je bio i trener ekipe do 23 godine.
Polanski je prošle sezone u sličnim okolnostima preuzeo ekipu kada je otpušten Herardo Seoane, čija je ekipa imala bod posle tri utakmica.
Poljski 40-godišnji trener je prošle sezone zauzeo 12. mesto na tabeli sa Borusijom, pa je od privremenog trenera proglašen za stalnog trenera.
Njegov pomoćnik u stručnom štabu Jan-Moric Liht privremeno će predvoditi ekipu, saopštio je klub.