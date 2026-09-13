Slušaj vest

Menhengladbah je u subotu izgubio 0:5 od Frajburga i to je bila poslednja utakmica Polanskog na čelu ekipe, a klub će napustiti i njegov pomoćnik Tobijas Trulsen.

"Uprkos dobrim pripremama uoči sezone i pozitivnim znacima, ekipa nije uspela da ostvari željene rezultate u Bundesligi. Nedavni nastupi doveli su do odluke da oslobodimo Eugena dužnosti i ta odluka odmah stupa na snagu. Eugen je pravi navijač našeg kluba", rekao je sportskih direktor Roven Šreder.

Menhengladbah je tokom sezone izgubio od novajlije u ligi Elversberga (3:4) i u prvom kolu od Lajpciga (0:3).

Jedinu pobedu u sezoni Menhengladbah je ostvario u Kupu Nemačke protiv petoligaša TSV Majnca 5:0.

"Mnogo boli što su stvari ovako ispale. Nakon što smo prošle sezone uspešno izborili opstanak u Bundesligi, napravili smo brojne izmene za ovu sezonu. Imali smo velike ambicije, ali nismo uspeli da ih ostvarimo", rekao je Polanski, koji je bio i trener ekipe do 23 godine.

1/5 Vidi galeriju Bundesliga 2026/27 Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, HMB Media/Heike Feiner / imago sportfotodienst / Profimedia, Hendrik Gräfenkämper / imago sportfotodienst / Profimedia

Polanski je prošle sezone u sličnim okolnostima preuzeo ekipu kada je otpušten Herardo Seoane, čija je ekipa imala bod posle tri utakmica.

Poljski 40-godišnji trener je prošle sezone zauzeo 12. mesto na tabeli sa Borusijom, pa je od privremenog trenera proglašen za stalnog trenera.

Njegov pomoćnik u stručnom štabu Jan-Moric Liht privremeno će predvoditi ekipu, saopštio je klub.