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Fudbaler KaljarijaDanijel Maldini primljen je u bolnicu zbog lakših povreda koje je zadobio u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros u Milanu.

Kako je prenela agencija ANSA, saobraćajna nesreća dva automobila dogodila se oko 5.15 u Milanu, a osim Maldinija u vozilima su bile dve žene u dvadesetim godinama i tri mladića starosti od 19 do 21 godine.

1/3 Vidi galeriju Monca - Kaljari Foto: Matthieu Mirville / Zuma Press / Profimedia, Roberto Bregani / Zuma Press / Profimedia

Brojni italijanski mediji preneli su da Maldini nije teže povređen, ali da je primljen u bolnicu na preglede, posle kojih je pušten kada je utvrđeno da su povrede lakše.

Maldini je sinoć postigao pobedonosni gol za Kaljari protiv Atalante 2:1 u Seriji A.