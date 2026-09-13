LIVERPUL HTEO SRBINA NA ENFILDU! BILI SU SPREMNI DA PLATE 40 MILIONA EVRA: Nažalost, sve je pokvario jedan čovek!
Poslednjeg dana prelaznog roka u Evropi, Liverpul je želeo da napravi senzacionalan transfer.
Liverpul u ofanzivi
Britanski mediji otkrili su da je Liverpul želeo da na Enfild dovede Aleksandra Stankovića!
Naime, Inter i Liverpul su ovog leta napravili transfer kad je Kurtis Džouns stigao u Milano. Dva kluba imaju odličnu komunikaciju, a kad su u sportskom menadžmentu crvenih shvatili da bi im dobro došao još jedan vezni fudbaler, obratili su se Interu. Prvo su ponudili trampu igrača, uz novčanu nadoknadu. Namera engleskog kluba bila je krajnje jasna, želeli su Aleksandra Stankovića i za Srbina ponudili neverovatnih 40 miliona evra.
Kivu rekao - stop
Menadžment Intera bio je za to da se prihvati ova ponuda, jer su samo pre mesec i po otkupili Aleksandra Stankovića (21) od belgijskog Briža za 23 miliona evra. Zarada skoro pa dupla. Međutim, transfer je stopirao trener Intera Kristijan Kivu.
Jednostavno, kad su ga pozvali na sastanak, rekao je da mu je najmlađi sin Dejana Stankovića potreban jer Inter ove sezone očekuje veliki broj utakmica i borba na tri fronta.
Skauting izabrao Stankovića
Trener i skauting služba Liverpula tražili su klasičnog zadnjeg veznog kako bi oslobodili Dominika Soboslaja, Rajana Gravenberha i Aleksisa Mekalistera defanzivnih zadataka i pomerili ih napred. Stankovićeve partije u Brižu (devet golova i pet asistencija u sezoni 2025/26) i fizičke karakteristike idealno su odgovarale profilu koji traže.
Ipak, odluka Kristijana Kivua nije obeshrabrila ljude iz Liverpula, što samo govori koliko su ozbiljno zainteresovani za Aleksandra Stankovića. Želeli su da na pozajmicu dovedu mladog Srbina, sa obaveznim otkupom na leto. Ali i to je odbio Kivu. Neki ljudi iz finansijskog sektora Intera zamerili su Rumunu na odlukama, jer na početku sezone Stanković nije u krugu igrača koji imaju poverenje trenera, pošto je na terenu proveo svega sedam minuta.
Englezi čekaju zimu
Poručili su iz Liverpula da će se javiti ponovo na zimu, uz mogućnost prve ili druge ponude, neka Inter odluči. Pitanje je kakav će tada biti status Stankovića na stadionu "Đuzepe Meaca", a kako mediji pišu, Liverpul ako želi nekog igrača, onda ga na kraju i dobije.
Valja podsetiti da Liverpul nije bio jedini klub iz Premijer lige koji je želeo Aleksandra Stankovića. Posle fantastične sezone mladog Srbina u dresu Briža u Ligi šampiona, a onda i osvajanja Lige šampiona, interesovanje za popularnog Alea pokazali su Brentford, Njukasl i Totenhem. Svi klubovi su nudili 40 miliona evra, a najkonkretniji je bio Brentford, ali su i oni odbijeni od strane Intera, kao i Liverpul.
Srbi nisu cvetali na Enfildu
Engleski mediji prenose da Liverpul i dalje pažljivo prati razvoj Aleksandra Stankovića za naredne prelazne rokove.
Srpski fudbaleri u prošlosti nisu bili preterano uspešni u dresu Liverpula. Jirgen Klop je iz Crvene zvezde doveo Marka Grujića, ali on nikad nije uspeo da se izbori za svoj status na Enfildu. Isto se može reći i za Milana Laneta Jovanovića, a posebno za Lazara Markovića koga su crveni Benfiki platili čak 25 miliona evra, 2014. godine. Sva trojica Srba za Liverpul su upisali 68 utakmica.