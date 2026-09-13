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Mladost iz Lučana napravila je veliko iznenađenje u smiraj prelaznog roka - novi fudbaler ovog superligaša postao je iskusni levi bek Filip Mladenović.

Mladenović (35) je bio bez kluba od kraja prošle sezone, kada je napustio Panatinaikos. Iako se tokom leta povezivao sa povratkom u Poljsku, iskusni defanzivac odlučio je da se vrati na domaću scenu.

1/6 Vidi galeriju Filip Mladenović Foto: Starsport, Nemanja Nikolić

Ovo će za Mladenovića biti povratak u Srbiju posle čak 12 godina provedenih u inostranstvu. Karijeru van zemlje gradio je u BATE Borisovu, Kelnu, Standardu iz Liježa, Lechiji Gdanjsk, Legiji i Panatinaikosu.

Za reprezentaciju Srbije upisao je 34 nastupa, a bio je deo nacionalnog tima na Svetskom prvenstvu u Kataru 2022. i Evropskom prvenstvu u Nemačkoj 2024. godine.

Mladost je tako dobila veliko iskustvo na poziciji levog beka, a Mladenović će imati priliku da svoje bogato međunarodno iskustvo prenese na saigrače u Lučanima.

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