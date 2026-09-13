Slušaj vest

Fudbaleri Brajtona pobedili su danas na gostujućem terenu Koventri 5:0, u utakmici četvrtog kola Premijer lige.

Brajton je poveo u 36. minutu golom Haralamposa Kostulasa, drugi gol postigao je Malik Jalkuje u 51. minutu, a treći Paskal Gros u 69. minutu iz jedanaesterca.

U 83. minutu četvrti gol postigao je Luis Dank, a konačan rezultat postavio je Jasin Ajari u četvrtom minutu nadoknade vremena.

Brajton je četvrti na tabeli sa sedam bodova, a Koventri je pretrpeo četvrti poraz i bez bodova je poslednji na tabeli.

U sledećem kolu Brajton će dočekati Arsenal, a Koventri će igrati na gostujućem terenu protiv Notingem Foresta.

Ne propustiteFudbalKAKVA LUDNICA U PREMOIJER LIGI! Sedam golova na meču Čelsi - Brajton, remi Lidsa i Brentforda u Premijer ligi, Sanderlend
Čelsi
FudbalVELIKO POJAČANJE ZA JUNAJTED: Kamerunac potpisao za 65 miliona
Karlos Baleba
FudbalTRAMP NAPRAVIO PAKAO ENGLESKOM PREMIJERLIGAŠU! Zbog predsednika SAD klub hitno otkazao pripreme!
Donald Tramp
FudbalHRVAT PROMENIO KLUB! Igraće Premijer ligu, ovo su svi detalji transfera!
Luka Vušković

01:00
Navijači Zvezde oterali fudbalere Izvor: Kurir