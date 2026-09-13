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Fudbaleri Brajtona pobedili su danas na gostujućem terenu Koventri 5:0, u utakmici četvrtog kola Premijer lige.

Brajton je poveo u 36. minutu golom Haralamposa Kostulasa, drugi gol postigao je Malik Jalkuje u 51. minutu, a treći Paskal Gros u 69. minutu iz jedanaesterca.

U 83. minutu četvrti gol postigao je Luis Dank, a konačan rezultat postavio je Jasin Ajari u četvrtom minutu nadoknade vremena.

Brajton je četvrti na tabeli sa sedam bodova, a Koventri je pretrpeo četvrti poraz i bez bodova je poslednji na tabeli.

U sledećem kolu Brajton će dočekati Arsenal, a Koventri će igrati na gostujućem terenu protiv Notingem Foresta.