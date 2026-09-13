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Fudbaleri Rendžersa plasirali su se danas u polufinale Liga kupa, pošto su danas na svom terenu u Glazgovu pobedili velikog rivala Seltik 3:0.

Rendžers je na Ajbroksu poveo u 23. minutu golom Danijela Nila, a u 59. minutu prednost je udvostručio Kevin Kelsi.

Konačan rezultat postavio je Nil svojim drugim golom na utakmici u 75. minutu.

Rendžers će u polufinalu igrati protiv Aberdina, a u drugom polufinalu igra se derbi Edinburga između Hartsa i Hibernijana.

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Fil Foden crveni karton Izvor: Arena 2 Premium