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Fudbaleri Radničkog iz Niša pobedili su danas na svom terenu OFK Beograd 3:1, u utakmici devetog kola Super lige Srbije.

Radnički je poveo u sedmom minutu golom Ibrahima Mustafe, a izjednačio je Serhio Penja iz jedanaesterca u 52. minutu.

Novu prednost domaćima doneo je Luka Izderić u 61. minutu, a pobedu je obezbedio Aleksandr Šestjuk u 80. minutu.

Posle druge pobede Radnički je 11. na tabeli sa osam minuta, a OFK ima bod više na 10. mestu.

U sledećem kolu Radnički će u Beogradu igrati protiv Crvene zvezde, a OFK će dočekati Radnički 1923.