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Sunovrat Partizana!

Izabranici Saše Ilića doživeli su novi poraz u Superligi Srbije! Ovoga puta lekciju crno-belima je očitala Vojvodina, koja je zasluženo pobedila Partizan - 3:2!

Partizan - Vojvodina Foto: Kurir Sport, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Ovim porazom Partizan je pao na 13. pretposlednje mesto na tabeli! Bruka i sramota!

Evo i tabele...



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Fil Foden crveni karton Izvor: Arena 2 Premium