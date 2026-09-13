Partizan je doživeo novi poraz od Vojvodine, što ga je gurnulo na 13. mesto tabele Superlige. Borba za opstanak postaje sve teža.
bruka
SRAMOTA JE BLAGA REČ! Partizan duboko u zoni ispadanja, evo i tabele! Crno-belima ne gine borba za opstanak!
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Sunovrat Partizana!
Izabranici Saše Ilića doživeli su novi poraz u Superligi Srbije! Ovoga puta lekciju crno-belima je očitala Vojvodina, koja je zasluženo pobedila Partizan - 3:2!
Partizan - Vojvodina Foto: Kurir Sport, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
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Ovim porazom Partizan je pao na 13. pretposlednje mesto na tabeli! Bruka i sramota!
Evo i tabele...
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