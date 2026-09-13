Fudbaleri Partizana poraženi od Vojvodine na svom terenu u derbi meču 9. kola Superlige Srbije rezultatom 3:2.
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PRVE REČI SAŠE ILIĆA NAKON NOVOG KRAHA PARTIZANA: Trener crno-belih objasnio razloge poraza od Vojvodine...
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Vojvodina je do prednosti stigla pogotkom Kolarevića, koji je u dva navrata zatresao mrežu domaćina, dok je jedan gol za Novosađane postignut autogolom Stefana Milića.
Partizan - Vojvodina Foto: Kurir Sport, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
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Oba pogotka za Partizan postigao je Erik Kojzek, ali crno-beli nisu uspeli da izbegnu novi poraz.
"Prvo čestitam Vojvodini na pobedi, drugo veća agresivnost kod njih. Mnogo drugih i dugih lopti smo izgubili i to je presudilo. Nema šta, kad se izgubi nema šta da se priča. Mi smo imali dve prinudne izmene zbog povrede skočnog zgloba pred kraj poluvremena, ali u svakom slučaju su danas igrači Vojvodine bili agresivniji od nas i to je presudilo danas" rekao je Saša Ilić.
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