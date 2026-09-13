Slušaj vest

Vojvodina je do prednosti stigla pogotkom Kolarevića, koji je u dva navrata zatresao mrežu domaćina, dok je jedan gol za Novosađane postignut autogolom Stefana Milića.

Partizan - Vojvodina Foto: Kurir Sport, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Oba pogotka za Partizan postigao je Erik Kojzek, ali crno-beli nisu uspeli da izbegnu novi poraz.

Svoje impresije nakon meča izneo je trener crno- belih Saša Ilić.

 "Prvo čestitam Vojvodini na pobedi, drugo veća agresivnost kod njih. Mnogo drugih i dugih lopti smo izgubili i to je presudilo. Nema šta, kad se izgubi nema šta da se priča. Mi smo imali dve prinudne izmene zbog povrede skočnog zgloba pred kraj poluvremena, ali u svakom slučaju su danas igrači Vojvodine bili agresivniji od nas i to je presudilo danas" rekao je Saša Ilić.

Ne propustiteFudbal"STOJIM IZA SVAKE SVOJE REČI O SUDIJAMA NA DERBIJU!" Saša Ilić poslao jasnu poruku: Znamo ko će suditi protiv Vojvodine! To su...
ZVEZDA-PARTIZAN_31.JPG
FudbalSAŠA ILIĆ BESAN POSLE PORAZA OD CRVENE ZVEZDE: Odmah je udario na sudije: "Kriterijum nije bio isti, ovo nikada nisam doživeo"
zvezda-partizan-derbi-39700.JPG
FudbalOVO JE TIM PARTIZANA ZA 180. VEČITI DERBI: Saša Ilić izvodi sve najbolje što ima! Uz jedan VELIKI PROBLEM...
Saša Ilić
FudbalVELIKI DAN ZA ALBERTA RIJERU I SAŠU ILIĆA: Treneri Zvezde i Partizana oči u oči!
Saša Ilić Albert Riera

00:23
Fil Foden crveni karton Izvor: Arena 2 Premium