"Prvo čestitam Vojvodini na pobedi, drugo veća agresivnost kod njih. Mnogo drugih i dugih lopti smo izgubili i to je presudilo. Nema šta, kad se izgubi nema šta da se priča. Mi smo imali dve prinudne izmene zbog povrede skočnog zgloba pred kraj poluvremena, ali u svakom slučaju su danas igrači Vojvodine bili agresivniji od nas i to je presudilo danas" rekao je Saša Ilić.