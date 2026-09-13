Fudbaleri Barselone pobedili su na gostujućem terenu Levante 4:2, u utakmici petog kola španskog prvenstva.
LA LIGA
NOVA GOLEADA MOĆNIH KATALONACA: Poker Barselone, Jamal dvostruki strelac!
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Barselona je povela golom Ćavija Esparta u petom minutu, prednost je udvostručio Lamin Jamal u 19. minutu, a kod oba pogotka asistirao je Rafinja.
Lamin Jamal na Mundijalu 2026 Foto: Pedro Paulo Diaz / Zuma Press / Profimedia, Icon Sport / Sipa USA / Profimedia
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Treći gol postigao je Lamin Jamal u 48. minutu iz jedanaesterca.
Domaći su u završnici smanjili zaostatak, u 79. minutu strelac je bio Ivan Romero, a u 88. minutu Roher Bruge.
Pobedu šampionu Španije obezbedio je Karim Adejemi golom u trećem minutu nadoknade vremena.
Barselona je prva na tabeli sa svih 15 bodova, a Levante zauzima 13. mesto sa pet bodova.
U sledećem kolu Barselona će dočekati Rasing Santander, a Levante će biti domaćin Atletiku iz Bilbaa.
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