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Novi težak udarac za Partizan! Crno-beli su doživeli ubedljiv težak od Vojvodine rezultatom 3:2, a posle utakmice usledila je burna reakcija Grobara.

Partizan je još jednom razočarao svoje navijače, a novi neuspeh dodatno je produbio krizu u Humskoj. Poraz od Vojvodine imao je posebnu težinu jer su crno-beli posle ovog kola pali na čak 13. mesto na tabeli.

1/6 Vidi galeriju Partizan - Vojvodina Foto: Kurir Sport, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Nezadovoljstvo je bilo očigledno odmah nakon poslednjeg zvižduka. Navijači Partizana nisu želeli da vide fudbalere na uobičajenom pozdravu sa tribinama, već su im jasno stavili do znanja da nisu zadovoljni onim što gledaju.

Grobari su oterali udbalere u svlačionicu, a atmosfera oko ekipe je sve teža. Partizan se nalazi u ozbiljnoj rezultatskoj krizi, a svaki novi kiks dodatno povećava pritisak na ekipu i stručni štab.

Crno-beli sada moraju što pre da pronađu izlaz iz krize, jer pogled na tabelu jasno pokazuje koliko je situacija postala alarmantna.

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