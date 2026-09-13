SAVIĆ PRESREĆAN POSLE POBEDE U HUMSKOJ: Ponosan sam na svoje igrače...
"Derbi je specifična utakmica, mnogo tenzije, i mi i Partizan smo stvarali šanse. Bili smo dobri, čestitao bih igračima na pobedi. Dosta stvari nije bilo dobro, ali je bila dobra energija, želja i volja. Ovako se igra derbi. Ponosan sam na igrače kako su to uradili", naveo je Savić za TV Arena Sport.
Fudbaleri Vojvodine pobedili su na gostujućem terenu u Beogradu Partizan 3:2, u utakmici devetog kola Super lige Srbije.
Vojvodina, koja je danas zabeležila svoj četvrti uzastopni trijumf u Super ligi Srbije, je prva na tabeli sa 21 bodom, dva više i uz dve utakmice više od drugoplasirane Crvene zvezde.
Klub iz Novog Sada će u narednom kolu dočekati IMT.
"Mnogo nam je bitna utakmica, pozivam navijače da nas podrže. Bitno je da u kontinuitetu igramo dobro", kazao je Savić.