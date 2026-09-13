"Derbi je specifična utakmica, mnogo tenzije, i mi i Partizan smo stvarali šanse. Bili smo dobri, čestitao bih igračima na pobedi. Dosta stvari nije bilo dobro, ali je bila dobra energija, želja i volja. Ovako se igra derbi. Ponosan sam na igrače kako su to uradili", naveo je Savić za TV Arena Sport.