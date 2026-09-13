Slušaj vest

"Derbi je specifična utakmica, mnogo tenzije, i mi i Partizan smo stvarali šanse. Bili smo dobri, čestitao bih igračima na pobedi. Dosta stvari nije bilo dobro, ali je bila dobra energija, želja i volja. Ovako se igra derbi. Ponosan sam na igrače kako su to uradili", naveo je Savić za TV Arena Sport.

Fudbaleri Vojvodine pobedili su na gostujućem terenu u Beogradu Partizan 3:2, u utakmici devetog kola Super lige Srbije.

Vojvodina, koja je danas zabeležila svoj četvrti uzastopni trijumf u Super ligi Srbije, je prva na tabeli sa 21 bodom, dva više i uz dve utakmice više od drugoplasirane Crvene zvezde.

Klub iz Novog Sada će u narednom kolu dočekati IMT.

"Mnogo nam je bitna utakmica, pozivam navijače da nas podrže. Bitno je da u kontinuitetu igramo dobro", kazao je Savić.

Ne propustiteFudbalPRVE REČI SAŠE ILIĆA NAKON NOVOG KRAHA PARTIZANA: Trener crno-belih objasnio razloge poraza od Vojvodine...
ZVEZDA-PARTIZAN_31.JPG
FudbalPARTIZAN JE DOTAKAO DNO! Vojvodina očitala lekciju crno-belima, Humska zanemela! Svi alarmi su upaljeni - šta dalje?
PARTIZAN-VOJVODINA_34.JPG
Fudbal"STOJIM IZA SVAKE SVOJE REČI O SUDIJAMA NA DERBIJU!" Saša Ilić poslao jasnu poruku: Znamo ko će suditi protiv Vojvodine! To su...
ZVEZDA-PARTIZAN_31.JPG
FudbalDEJAN ZUKIĆ PRED DERBI KOLA: Želimo tri boda u Beogradu
vojvodinaradnik-surdulica-19.jpg

00:23
Fil Foden crveni karton Izvor: Arena 2 Premium