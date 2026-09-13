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Fudbaleri Mančester sitija pobedili su na gostujućem terenu gradskog rivala, ekipu Mančester junajteda 1:0, u utakmici četvrtog kola Premijer lige.

Pobedonosan gol za Siti postigao je Erling Haland u 60. minutu.

Siti je od 23. minuta igrao sa igračem manje, pošto je tad direktan crveni karton, zbog šutiranja Bruna Fernandeša u stomak, dobio Fil Foden.

Mančester siti je drugi na tabeli sa maksimalnih 12 bodova, dok Mančester junajted zauzima 13. mesto sa četiri boda.

Mančester siti će u narednom kolu dočekati Sanderlend, dok će Mančester junajted igrati na gostujućem terenu u Londonu protiv Fulama.

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Fil Foden crveni karton Izvor: Arena 2 Premium