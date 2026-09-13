Fudbaleri Mančester sitija pobedili su na gostujućem terenu gradskog rivala, ekipu Mančester junajteda 1:0, u utakmici četvrtog kola Premijer lige.
PREMIJER LIGA
HALAND PRESUDIO CRVENIM ĐAVOLIMA:Mančester siti pobedio Mančester junajted sa igračem manje
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Fudbaleri Mančester sitija pobedili su na gostujućem terenu gradskog rivala, ekipu Mančester junajteda 1:0, u utakmici četvrtog kola Premijer lige.
Pobedonosan gol za Siti postigao je Erling Haland u 60. minutu.
Siti je od 23. minuta igrao sa igračem manje, pošto je tad direktan crveni karton, zbog šutiranja Bruna Fernandeša u stomak, dobio Fil Foden.
Mančester siti je drugi na tabeli sa maksimalnih 12 bodova, dok Mančester junajted zauzima 13. mesto sa četiri boda.
Mančester siti će u narednom kolu dočekati Sanderlend, dok će Mančester junajted igrati na gostujućem terenu u Londonu protiv Fulama.
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