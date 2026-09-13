Fudbaleri Bajern Minhena pobedili su večeras na gostujućem terenu Elversberg 2:1, u utakmici trećeg kola Bundeslige.
BUNDESLIGA
KEJN SRUŠIO DEBITANTA: Bajern Minhen pobedio Elversberg u Bundesligi
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Fudbaleri Bajern Minhena pobedili su na gostujućem terenu Elversberg 2:1, u utakmici trećeg kola Bundeslige.
Prednost Bajernu doneo je Lenart Karl golom u 26. minutu, a izjednačenje Elversbergu Moris Kratenmaher pogotkom u 61. minutu.
Pobedonosan gol za Bajern postigao je Hari Kejn u 72. minutu.
Bajern je četvrti na tabeli sa sedam bodova, dok je Elversberg šesti sa šest bodova.
Bajern će u narednom kolu u Minhenu dočekati Union Berlin, dok će Elversberg igrati na gostujućem terenu u Gelzenkirhenu protiv Šalke.
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