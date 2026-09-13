"Uvek može bolje, ali razumem da sam ovde jer želim da kreiramo nešto. Najvažnije je da sada uzimamo bodove i da pobeđujemo. Treba nam mir da kreiramo nešto. Uzeli smo bodove, sa tim smo zadovoljni, ali moramo da nastavimo da radimo, ali želim da svi sude o nama u maju, kada se odlučuje o titulama. Sada nam treba vreme i proces, da budemo zajedno, moram da isprobam igrače. Jednog levo, jednog desno. Sve što radim, radim sa razlogom. Znam razlog zašto to radimo, radimo ono najbolje, znam kako treba da izgledamo u maju", rekao je Albert Rijera za Arena Sport televiziju.