Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su IMT u Loznici rezultatom 1:0 u utakmici 9. kola Superlige Srbije.

Foto galerija iz Loznice Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Pobedonodsni gol za Zvezdu postigao je Vasilije Kostov u 31. minutu.

Crveno-beli su se ovim trijumfom vratili na prvo mesto. Imaju 22 boda, bod više od drugoplasirane Vojvodine i utakmicu manje.

IMT je četvrti na tabeli sa 14 bodova.

Svoje impresije posle meča izneo je trener crveno-belih Albert Rijera.

"Uvek može bolje, ali razumem da sam ovde jer želim da kreiramo nešto. Najvažnije je da sada uzimamo bodove i da pobeđujemo. Treba nam mir da kreiramo nešto. Uzeli smo bodove, sa tim smo zadovoljni, ali moramo da nastavimo da radimo, ali želim da svi sude o nama u maju, kada se odlučuje o titulama. Sada nam treba vreme i proces, da budemo zajedno, moram da isprobam igrače. Jednog levo, jednog desno. Sve što radim, radim sa razlogom. Znam razlog zašto to radimo, radimo ono najbolje, znam kako treba da izgledamo u maju", rekao je Albert Rijera za Arena Sport televiziju.

Ne propustiteFudbalZVEZDA EVROGOLOM KOSTOVA OSVOJILA LAGATOR: Crveno-beli minimalcem srušili IMT u Loznici!
imt-zvezda-35424397.JPG
FudbalMORA NEKO DA UGASI POŽAR! Stefano Pioli stiže na Marakanu?
cz-pioli.jpg
FudbalSALAH ŠOKIRAN! Rival Crvene zvezde se baš obrukao!
profimedia-1128000182.jpg
FudbalRIJERA OTVORIO DUŠU - TRENER ZVEZDE OTVORENO O SVIM TEMAMA! Govorio je i o ŠOK IZMENI koju je napravio u Surdulici: "Bio sam igrač i znam da nije prijatno..."
plzen-zvezda-23804.JPG

00:23
Fil Foden crveni karton Izvor: Arena 2 Premium