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Kontroverzama u engleskom fudbalu nema kraja. Mančester siti odneo je tri boda sa Old Traforda, ali je samo nekoliko sati nakon gradskog derbija stiglo zvanično priznanje tamošnje sudijske organizacije (PRO Ref) koje je dodatno raspalilo nezadovoljstvo u taboru Mančester junajteda - naročito nakon emotivnih izjava Majkla Kerika neposredno po završetku meča.

PRO Ref je potvrdio da je napravljena "greška u proceni" prilikom VAR provere kod pobedonosnog gola Erlinga Halanda, što je izazvalo veliku buru u Engleskoj.

Sporni 60. minut i uloga Fernandeza

Sporna situacija dogodila se u 60. minutu. Halandov pogodak je prvobitno poništen zbog ofsajda, ali je VAR proverom utvrđeno da je Norvežanin bio u dozvoljenoj poziciji jer ga je Patrik Dorgu ostavio u igri.

Problem je nastao zbog uloge Enca Fernandeza. Novi vezista Sitija nalazio se u ofsajd poziciji i pokušao je da igra loptom pre nego što je ona stigla do Halanda. Fernandez je nije dodirnuo, pa po pravilima njegova pozicija nije bila automatski prekršaj, već je na sudiji bilo da proceni da li je svojim kretanjem i pokušajem igranja uticao na Lisandra Martineza u kaznenom prostoru.

1/6 Vidi galeriju Mančester junajted - Mančester siti 0:1 Foto: Conor Molloy / imago sportfotodienst / Profimedia, Peter Byrne / PA Images / Profimedia

Upravo tu je VAR, prema naknadnom saopštenju PRO Ref-a, napravio propust.

"VAR nije prepoznao verovatan uticaj njegove pozicije i trebalo je da preporuči pregled snimka na terenu", navela je sudijska organizacija.

Šta to konkretno znači?

PRO Ref nije naknadno poništio odluku niti kategorično saopštio da je gol morao da bude poništen. Priznato je da je VAR morao da omogući glavnom sudiji Majklu Oliveru da na ekranu sam proceni da li je Fernandez iz ofsajda uticao na Martinezovu mogućnost da reaguje. Oliver je pokazao na centar, iako je Fernandez direktno uticao na igru, što je razbesnelo sve u Junajtedu.

Iz sudijske organizacije su potvrdili da su tokom večeri kontaktirali Mančester junajted kako bi klubu saopštili da slučaj smatraju "greškom u proceni", uz najavu dodatne analize incidenta. Ipak, to Junajtedu ne vraća bod koji im je oduzet.

Reakcije i tumačenje pravila

Engleski mediji prenose da je Geri Nevil još tokom prenosa tvrdio da Fernandez očigledno pokušava da igra loptom i time utiče na Martineza, dok je defanzivac Junajteda posle utakmice poručio da njegov tim napušta terene sa osećajem nepravde.

Prema pravilima ofsajda, igrač ne mora da dodirne loptu da bi prekršaj postojao. Odluka se donosi i ako igrač iz nedozvoljene pozicije:

Jasno pokušava da igra loptom i time utiče na protivnika, ili napravi očigledan pokret koji protivniku otežava mogućnost da interveniše.

Upravo je ta procena Fernandezovog uticaja izostala u VAR sobi.

Rezultat ostaje 1:0 za Mančester siti, ali će Halandov gol ostati pod znakom pitanja, jer je sama sudijska organizacija priznala da procedura u VAR sobi nije sprovedena onako kako je trebalo.

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