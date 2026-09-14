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Crni oblaci nadvili su se nad Humskom ulicom i košmarni dani za FK Partizan su se nastavili i na meču protiv Vojvodine.

Novosadska "stara dama" igrala se fudbala na mestu na kom su nekada padali i evropski velikani, pobedila sa 2:3 i odnela bodove kući, a Partizanu donela nove muke.

1/6 Vidi galeriju Partizan - Vojvodina Foto: Kurir Sport, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Ponovo su fudbaleri Partizana u potpunosti razočarali navijače koji su ih podržali u velikom broju i snimak detalja sa meča protiv Vojvodine u kom se crno-beli skoro pa i nisu pitali ni za šta, zaboleće sve kojima je klub iz Humske u srcu. Ko nije gledao utakmicu - evo tog snimka...

Takođe, jedan podatak dodatno će doliti so na ranu. Partizan je posle osam kola šampionata na 13. mestu i iza crno-belih je samo Zemun! Da, dobro ste pročitali - PARTIZAN JE PRETPOSLEDNJI!

Foto: Printscreen / Flashscore

Humska je nekada bila neosvojiva tvrđava i za evropske gigante, a sada - Partizan je pretposlednji u Super ligi i kada se gledaju mečevi na domaćem terenu!

Foto: Printscreen / Flashscore

U gostima je situacija donekle bolja - crno-beli zauzimaju šestu poziciju kada se gleda učinak na gostovanjima...

Foto: Printscreen / Flashscore

Sve ovo je daleko ispod renomea kluba kluba kakav je Partizan, a da li će se, kada i kako nešto promeniti - ostaje da se vidi...

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