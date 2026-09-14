CRNO, DA CRNJE NE MOŽE! Snimak i podatak koji će ZABOLETI sve navijače Partizana: Ovako nešto je nekada bilo NEZAMISLIVO! Košmaru u Humskoj NEMA KRAJA! (VIDEO)
- Partizan je kod kuće izgubio od Vojvodine 2:3, a crno-beli su ponovo razočarali navijače u Humskoj.
- Posle osam kola Super lige Partizan je 13. na tabeli, pretposlednji, dok je na domaćem terenu iza njega takođe samo Zemun.
Crni oblaci nadvili su se nad Humskom ulicom i košmarni dani za FK Partizan su se nastavili i na meču protiv Vojvodine.
Novosadska "stara dama" igrala se fudbala na mestu na kom su nekada padali i evropski velikani, pobedila sa 2:3 i odnela bodove kući, a Partizanu donela nove muke.
Ponovo su fudbaleri Partizana u potpunosti razočarali navijače koji su ih podržali u velikom broju i snimak detalja sa meča protiv Vojvodine u kom se crno-beli skoro pa i nisu pitali ni za šta, zaboleće sve kojima je klub iz Humske u srcu. Ko nije gledao utakmicu - evo tog snimka...
Takođe, jedan podatak dodatno će doliti so na ranu. Partizan je posle osam kola šampionata na 13. mestu i iza crno-belih je samo Zemun! Da, dobro ste pročitali - PARTIZAN JE PRETPOSLEDNJI!
Humska je nekada bila neosvojiva tvrđava i za evropske gigante, a sada - Partizan je pretposlednji u Super ligi i kada se gledaju mečevi na domaćem terenu!
U gostima je situacija donekle bolja - crno-beli zauzimaju šestu poziciju kada se gleda učinak na gostovanjima...
Sve ovo je daleko ispod renomea kluba kluba kakav je Partizan, a da li će se, kada i kako nešto promeniti - ostaje da se vidi...
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