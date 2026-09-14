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Nemanja Matić je u 38. godini odigrao još jednu nestvarnu partiju i bio ključni čovek u spektakularnoj pobedi Sasuola nad Juventusom rezultatom 3:2. Bivši srpski reprezentativac dirigovao je veznim redom i upisao maestralnu asistenciju, dok je čovek odluke u triler završnici bio rezervista Vasilije Adžić, koji je pogodio za veliki trijumf u poslednjim sekundama meča.

Prava je šteta što se Matić još pre nekoliko godina oprostio od dresa reprezentacije Srbije. Igrač takvog kalibra, sa ogromnim iskustvom, smirenošću i vizijom, i te kako bi bio od neprocenjivog značaja za nacionalni tim u ovim trenucima. Ljubiteljima fudbala ostaje privilegija da uživaju u njegovim partijama u Italiji, gde iz vikenda u vikend dokazuje da je s godinama sve bolji. Njegova partija protiv "stare dame" bila je prava fudbalska poezija kojom je potpuno zasenio daleko mlađe zvezde torinskog kluba.

1/5 Vidi galeriju Nemanja Matić na meču Sasuolo - Juventus Foto: Giuseppe Maffia / Alamy / Profimedia, Emanuele Pennacchio / imago sportfotodienst / Profimedia, STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL / imago sportfotodienst / Profimedia

O Matićevoj dominaciji svedoče i hvalospevi italijanskih medija, koji su njegov nastup ocenili visokom osmicom. Novinari na Čizmi u analizama naglašavaju da je na sredini terena maksimalno iskoristio iskustvo i pregled igre, ostavivši u potpunoj senci vedete Juventusa poput Daglasa Luiza i Teuna Kopmejnersa. Njegova asistencija za pogodak Espozita opisana je kao „remek-delo”, dok je tokom meča sjajnim dodavanjima diktirao tempo kojim je Sasuolo mleo slavnog rivala.

Mladost i poletnost Sasuola u ovoj sezoni imaju savršen oslonac u ogromnom iskustvu prekaljenog asa. To je nakon pobede apostrofirao i trener Alberto Akvilani, pripisavši Matiću glavnu ulogu u razvoju cele ekipe, a posebno mladih igrača.

- Srećan sam što imam nekoga kao što je Matić, šampiona sa velikim "Š". On je šampion u svakom smislu te reči i neizmerno mi pomaže. Igra potpuno neverovatne utakmice, a uz to neviđeno pomaže našim mladim igračima kojima su potrebne takve figure u svlačionici. On je čovek koji ih svakodnevno usmerava ka ispravnom ponašanju, uči ih da budu maksimalno profesionalni i aktivni, kako van terena, tako i na njemu - izjavio je Akvilani.

Kruna Matićeve briljantne partije i borbe celog tima stigla je u dubokoj sudijskoj nadoknadi. Kada se činilo da će utakmica završiti remijem, na scenu je stupio talentovani Vasilije Adžić. Bivši fudbaler Juventusa ušao je sa klupe i pred sam kraj zatresao mrežu svog nekadašnjeg kluba za erupciju oduševljenja i konačnih 3:2, čime je Sasuolo ispisao jednu od najlepših priča ovog kola Serije A.

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