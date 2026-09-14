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Pred pravljenje kalendara za sezonu 2027/28, UEFA je svim nacionalnim savezima uputila jasnu poruku - utakmice domaćih prvenstava i kupova više ne bi smele da se preklapaju sa terminima predviđenim za evropska klupska takmičenja.

Kako prenosi "Mundo Deportivo", evropska kuća fudbala je ranije ove sedmice poslala cirkularno pismo svim članicama. Uz potvrdu termina za Ligu šampiona, Ligu Evrope i Ligu konferencije, u dopisu je istaknuto podsećanje na pravila koja se tiču domaćih kalendara:

"Utakmice domaćih takmičenja ne smeju biti igrane u istim terminima kao mečevi UEFA takmičenja, osim ako to zahtevaju izuzetne okolnosti."

1/6 Vidi galeriju Aleksandar Čeferin, predsednik UEFA Foto: Nick Potts / PA Images / Profimedia, RONALD WITTEK/EPA, BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl / imago sportfotodienst / Profimedia

Iz UEFA navode da je cilj ove odluke zaštita i domaćih i evropskih takmičenja, pre svega radi interesa navijača, televizijskih prenosa i fudbala u celini.

U slučajevima kada je preklapanje nemoguće izbeći, savez ili organizator takmičenja biće dužan da se blagovremeno obrati administraciji UEFA i dostavi zvanično obrazloženje zašto je takav termin neophodan.

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