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Povremeni srpski reprezentativac, koji je u nedelju uveče sa kapitenskom trakom predvodio Aris u derbiju Soluna protiv PAOK-a, Uroš Račić, istakao je da je glavni sudija meča Andrea Kolombo direktno uticao na ishod susreta.

Iako u prvih pola sata igre nije bilo golova, PAOK je sa dva brza pogotka ostavio Aris bez bodova, dok je prema Račićevom mišljenju sudija bio taj koji je prešao granice svojih zaduženja.

Uroš Račić Foto: Fss

"Zaista smo se trudili. Možda i previše, a nakon što je PAOК poveo sa 2:0, imao sam utisak da nam sudija nije dozvolio da igramo. Bili smo dobri sve dok nismo primili golove. Bilo je situacija u kojima su igrači PAOК-a morali da dobiju crvene kartone. Jedna prilikom duela sa Đaniotasom, a druga u situaciji sa mnom. VAR je trebalo da reaguje. Mislim da u drugom poluvremenu sudija nije dosudio nijedan faul u našu korist. Ovo govorim iskreno, iz dubine duše. Sudija nije želeo da se igra fudbal i direktno je uticao na krajnji rezultat", izjavio je Račić posle utakmice.

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