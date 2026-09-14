"Zaista smo se trudili. Možda i previše, a nakon što je PAOК poveo sa 2:0, imao sam utisak da nam sudija nije dozvolio da igramo. Bili smo dobri sve dok nismo primili golove. Bilo je situacija u kojima su igrači PAOК-a morali da dobiju crvene kartone. Jedna prilikom duela sa Đaniotasom, a druga u situaciji sa mnom. VAR je trebalo da reaguje. Mislim da u drugom poluvremenu sudija nije dosudio nijedan faul u našu korist. Ovo govorim iskreno, iz dubine duše. Sudija nije želeo da se igra fudbal i direktno je uticao na krajnji rezultat", izjavio je Račić posle utakmice.