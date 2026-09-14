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Totenhem je ovog leta potrošio pravo bogatstvo na pojačanja, a posle četiri kola Premijer lige proživljava pravi košmar – samo dva boda i NULA GOLOVA!

Više od 360 miliona evra otišlo je iz klupske kase na stvaranje ekipe koja je trebalo da vrati Totenhem u vrh engleskog fudbala. Umesto toga, "pevci" su posle četiri kola bez pobede, bez postignutog gola i sa samo dva osvojena boda.

Da stvar bude još gora – mreža protivnika miruje već više od 400 minuta!

Totenhem je najpre odigrao 0:0 protiv Notingem Foresta, a onda je istim rezultatom završen i nedeljni duel sa Evertonom na domaćem terenu.

Navijačima je prekipelo. Posle novog razočaranja, igrači su sa terena ispraćeni zvižducima, dok je pritisak na trenera Roberta De Zerbija sve veći.

Istorijski očajan početak

Ovo nije samo loš start – Totenhem je ispisao i jednu potpuno neslavnu stranicu klupske istorije.

"Pevci" su prvi put u istoriji Premijer lige ostali bez postignutog gola u prva četiri kola sezone, a kada se uzme u obzir koliko je novca ovog leta uloženo u ekipu, jasno je zašto je nezadovoljstvo ogromno.

Totenhem je potrošio oko 366 miliona evra, ali njegovi napadači nikako ne uspevaju da pronađu put do mreže.

1/5 Vidi galeriju Totenhem - sezona 2026/27. Foto: Malcolm Fell / imago sportfotodienst / Profimedia, John Patrick Fletcher / Action P / Actionplus / Profimedia, Focus Images / Sipa USA / Profimedia

De Zerbi priznao problem: "Moramo da ih otključamo"

Roberto De Zerbi posle remija sa Evertonom nije pokušavao da sakrije problem.

Italijanski stručnjak govorio je o nedostatku samopouzdanja i mentalnoj blokadi ekipe.

"Imamo određenu mentalnu blokadu. Moramo da pronađemo samopouzdanje i budemo kvalitetniji kada dođemo u poslednju trećinu terena", rekao je De Zerbi.

Drugim rečima, Totenhemu trenutno nije problem samo realizacija. Ekipa kao da je potpuno „zaključana“ kada treba da zada završni udarac.

Totenhem je, inače, treći najveći potrošač u Premijer ligi ovog leta – više su izdvojili samo Mančester siti i Čelsi. "Pevci" su najviše novca dali za Sandra Tonalija, oko 108 miliona evra, dok su Mateus Fernandeš i Savinjo plaćeni oko 99, odnosno 87,7 miliona evra.

A sada – Liverpul!

Situacija za De Zerbija neće postati ništa lakša.

Totenhem već u utorak gostuje Liverpulu u EFL kupu, dok ga potom očekuje prvenstveni okršaj sa Aston Vilom.

Vremena za popravni nema.

Uložen je ogroman novac u pojačanjakako bi Totenhem ponovo bio ozbiljan kandidat za plasman u Evropu, a ekipa još uvek nije zatresla mrežu protivnika!