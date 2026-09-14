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Lamin Jamal otvoreno je rekao da smatra da upravo on zaslužuje Zlatnu loptu, a kao jedinog pravog rivala izdvojio je Kilijana Mbapea.

Trka za Zlatnu loptu 2026. godine ulazi u samu završnicu, a tenzije rastu iz dana u dan. U centru pažnje su Lamin Jamal i Kilijan Mbape, a mlada zvezda Barselone sada je bez ikakvog uvijanja rekla ono što misli.

U najavi intervjua za emisiju "Univerzo Valdano", koji se emituje na televiziji "Movistar", Jamal je dobio pitanje kome bi dodelio najprestižniju individualnu nagradu u fudbalu.

Odgovor je bio više nego jasan.

"Iskreno mislim da smo možda samo dvojica najbolji igrači na svetu, ali smatram da je ove godine zaslužujem ja. Za mene smo Kilijan Mbape i ja dvojica najboljih igrača, i svako ko gleda utakmice to zna", poručio je Jamal.

Jamal ima čime da se pohvali

Samopouzdanje Barsinog asa nije bez pokrića.

Jamal je sa Barselonom osvojio La Ligu i Superkup Španije, dok je sa reprezentacijom Španije postao svetski prvak. Uz to je proglašen za najboljeg igrača La Lige za sezonu 2025/26.

1/6 Vidi galeriju Lamin Jamal na Mundijalu 2026 Foto: Pedro Paulo Diaz / Zuma Press / Profimedia, Icon Sport / Sipa USA / Profimedia

Prošle godine završio je kao drugi u izboru za Zlatnu loptu, iza Usmana Dembelea, pa sada želi da napravi poslednji korak i popne se na tron.

Ipak, konkurencija je paklena.

Mbape mu diše za vratom

Kilijan Mbape takođe nema nameru da se povuče iz trke.

Francuz je prošle sezone postigao 42 gola na 44 takmičarske utakmice, osvojio titulu najboljeg strelca La Lige, bio najbolji strelac Lige šampiona, a na Svetskom prvenstvu je sa 10 golova osvojio Zlatnu kopačku.

Problem za Mbapea je što nije osvojio veliki trofej ni sa Real Madridom ni sa Francuskom.

Ipak, i on veruje da je uradio dovoljno.

"Mislim da sam ove godine ponudio drugačije stvari. Zato smatram da mogu da osvojim Zlatnu loptu", rekao je Mbape uoči završnice izbora.

Velika imena u trci

Iako Jamal tvrdi da su on i Mbape najbolji na svetu, trka nije baš toliko jednostavna.

Hari Kejn trenutno je među glavnim favoritima, dok se u najužem krugu kandidata nalaze i Rodri, Usman Dembele, Hviča Kvarachelija i još nekoliko velikih imena.

Zanimljivo je da je Kejn prema aktuelnim procenama jedan od glavnih favorita, iako Jamal njega nije svrstao među dvojicu najboljih.

Ceremonija dodele Zlatne lopte zakazana je za 26. oktobar u Londonu, pa će tada biti poznato da li je Jamalova samouverenost bila opravdana.