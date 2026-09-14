Mančester siti je savladao Mančester junajted rezultatom 0:1 golom Erlinga Halanda, a nakon meča se Premijer liga izvinila Junajtedu, jasno stavivši do znanja da pogodak nije smeo biti priznat .

"Ukinimo VAR. On čini VAR i sudije najvažnijim ljudima u fudbalu i oduzima mu energiju. Kada postignete gol, nije vam dozvoljeno da slavite. I onda, posle pet minuta, igrači i navijači slave, ali nije to - to. Lopta uđe u mrežu, to je gol ili linijski sudija podigne zastavicu i nije gol. I hajde da nastavimo odatle. VAR je tako iritantan!", poručio je legendarni golman.