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Poludeo je Piter Šmajhel, legendarni golman Mančester junajteda, zbog dešavanja u gradskom derbiju protiv Sitija.

Mančester siti je savladao Mančester junajted rezultatom 0:1 golom Erlinga Halanda, a nakon meča se Premijer liga izvinila Junajtedu, jasno stavivši do znanja da pogodak nije smeo biti priznat.

Mančester junajted - Mančester siti 0:1 Foto: Conor Molloy / imago sportfotodienst / Profimedia, Peter Byrne / PA Images / Profimedia

Ovo je izazvalo očekivane reakcije, pa se VAR tehnologija ponovo našla na udaru kritika. Jedan od najglasnijih zagovornika njenog ukidanja jeste upravo Šmajhel.

"Ukinimo VAR. On čini VAR i sudije najvažnijim ljudima u fudbalu i oduzima mu energiju. Kada postignete gol, nije vam dozvoljeno da slavite. I onda, posle pet minuta, igrači i navijači slave, ali nije to - to. Lopta uđe u mrežu, to je gol ili linijski sudija podigne zastavicu i nije gol. I hajde da nastavimo odatle. VAR je tako iritantan!", poručio je legendarni golman.

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Fil Foden crveni karton Izvor: Arena 2 Premium