"UKINIMO VAR U PREMIJER LIGI!" Legenda Mančester junajteda ŽESTOKO ZAGRMELA: Oduzima energiju fudbalu!
- Piter Šmajhel je oštro kritikovao VAR posle derbija Mančestera i poraza Junajteda od Sitija 0:1.
- Legenda Junajteda poručila je da VAR oduzima energiju fudbalu i da golovi više ne smeju da se slave prirodno.
Poludeo je Piter Šmajhel, legendarni golman Mančester junajteda, zbog dešavanja u gradskom derbiju protiv Sitija.
Mančester siti je savladao Mančester junajted rezultatom 0:1 golom Erlinga Halanda, a nakon meča se Premijer liga izvinila Junajtedu, jasno stavivši do znanja da pogodak nije smeo biti priznat.
Ovo je izazvalo očekivane reakcije, pa se VAR tehnologija ponovo našla na udaru kritika. Jedan od najglasnijih zagovornika njenog ukidanja jeste upravo Šmajhel.
"Ukinimo VAR. On čini VAR i sudije najvažnijim ljudima u fudbalu i oduzima mu energiju. Kada postignete gol, nije vam dozvoljeno da slavite. I onda, posle pet minuta, igrači i navijači slave, ali nije to - to. Lopta uđe u mrežu, to je gol ili linijski sudija podigne zastavicu i nije gol. I hajde da nastavimo odatle. VAR je tako iritantan!", poručio je legendarni golman.
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