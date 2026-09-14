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Tužne vesti potresle su engleski fudbal.

Ludek Mikloško je preminuo u 64. godini, ostavljajući iza sebe karijeru koja ga je učinila jednom od najvećih legendi Vest Hema. Vest o njegovoj smrti potvrdio je klub, a od Mikloška se opraštaju navijači, bivši saigrači i fudbalski svet.

Čuveni „Ludo“ godinama se borio sa rakom, a njegova bolest bila je poznata javnosti još od 2021. godine. Krajem 2024. doneo je tešku odluku da prekine dalje lečenje, želeći da vreme koje mu je preostalo provede što kvalitetnije – uz porodicu, prijatelje i fudbal koji je obeležio njegov život.

1/3 Vidi galeriju Ludek Mikloško Foto: Malik David / CNC / Profimedia, Peška Stanislav / ČTK / Profimedia, Doležal Michal / ČTK / Profimedia

"Tata je voleo Vest Hem"

Vest o smrti objavio je njegov sin Martin, koji se zahvalio navijačima i klubu na ogromnoj podršci koju je njegov otac dobijao tokom bolesti.

Mikloškova porodica posebno je istakla koliko su mu značile poruke bivših saigrača i navijača. Podrška sa tribina, kako su naveli, bila mu je velika uteha tokom teškog perioda.

A koliko je Mikloško bio voljen u Londonu najbolje govori činjenica da se njegovo ime i decenijama kasnije čulo na tribinama.

Njegovu pesmu navijači Vest Hema pevali su praktično kao himnu.

Od Banika do Vest Hema

Mikloško je rođen 9. decembra 1961. godine u Prostjevu, a profesionalni put počeo je u Čehoslovačkoj.

Najveći deo prvog dela karijere proveo je u Baniku iz Ostrave, gde je branio od 1982. do 1990. godine.

A onda je stigao poziv iz Engleske.

Vest Hem ga je 1990. doveo iz Banika za oko 300.000 funti, a Mikloško je vrlo brzo postao prvi izbor među stativama.

U narednim godinama postao je jedan od simbola kluba.

Za Vest Hem je tokom osam godina odigrao čak 373 utakmice, a 1991. godine proglašen je za igrača godine. Iste sezone pomogao je "Čekićarima" da izbore plasman u viši rang.

Sa Vest Hemom je izborio čak dve promocije, a stigao je i do polufinala FA kupa i Liga kupa.

Čovek koji je zaustavio Mančester junajted

Jedan od upečatljivijih trenutaka njegove karijere dogodio se u poslednjem kolu sezone 1994/95.

Vest Hem je igrao protiv Mančester junajteda, a Mikloško je briljirao.

Njegova partija pomogla je da Vest Hem slavi, dok je rezultat imao veliki uticaj na dramatičnu završnicu šampionata.

Blekburn je zahvaljujući tom raspletu osvojio svoju prvu i do danas jedinu titulu prvaka Engleske u Premijer ligi.

Branio za Čehoslovačku na Mundijalu

Mikloško nije bio legenda samo kluba.

Za reprezentaciju Čehoslovačke odigrao je 40 utakmica, a bio je deo ekipe na Svetskom prvenstvu 1990. godine u Italiji. Kasnije je još dva puta nastupio za reprezentaciju Češke.

U reprezentativnoj karijeri ukupno je sakupio 42 nastupa.

Vratio se u Vest Hem, kao trener

Kada je 2001. završio igračku karijeru, nije mogao dugo bez Vest Hema.

Vratio se u klub i radio kao trener golmana, ostajući u Londonu sve do 2010. godine.

Kasnije se vratio u Češku, a 2022. ponovo je preuzeo funkciju u svom Baniku iz Ostrave, gde je radio kao sportski direktor i bio deo rukovodstva kluba.

Poslednji put na stadionu

U decembru 2024. Mikloško je poslednji put došao na stadion Vest Hema, na utakmicu protiv Liverpula.

Tada su ga navijači dočekali ogromnim aplauzom i pevali njegovo ime.

Nedugo pre toga saopštio je da više neće nastavljati terapiju. Govorio je da želi da ostane aktivan, da radi i da bude što više uz fudbal – sport koji je, kako je rekao, bio sve što je poznavao.

Njegov poslednji dolazak u London ostao je posebno emotivan trenutak za navijače.

A koliko je Mikloško bio važan Vest Hemu pokazuje i to što su mu navijači 2026. godine priredili veliki tifo na stadionu, kao znak zahvalnosti za sve što je dao klubu.

Sada će mu Vest Hem odati počast i na narednim utakmicama. Klub je najavio poseban period posvećen njegovom sećanju, uključujući ceremoniju pred utakmicu protiv Fulama i naredni domaći meč protiv Kvins Park Rendžersa.