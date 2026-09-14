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Velika tragedija potresla je crnogorski fudbal.

Željko Tomašević, trener Grblja i jedno od poznatijih imena tamošnje fudbalske struke, iznenada je preminuo u 48. godini.

Vest o njegovoj smrti stigla je kao šok za fudbalsku javnost, posebno jer je Tomašević do samog kraja bio uz teren. Još pre samo dva dana govorio je kao šef stručnog štaba Grblja pred duel sa Lovćenom.

Tomašević je ovog leta preuzeo ekipu iz Radanovića, sa jasnom ambicijom – da Grbalj vrati u najviši rang crnogorskog fudbala. Na toj funkciji nasledio je Ivana Brnovića, koji je otišao u Dečić. Nažalost, njegov novi projekat prekinut je na najtragičniji mogući način.

Čovek koji je rano zakoračio u trenerske vode iza sebe je ostavio gotovo dve decenije rada. Još 2008. godine, kada je imao svega 29 godina, dobio je priliku da vodi prvi tim Iskre iz Danilovgrada i tada postao najmlađi trener u crnogorskom fudbalu.

U Iskri je proveo pet godina, a potom je radio u više domaćih klubova – na Cetinju, u Mladosti DG, Komu i Ibru.

Nije se, međutim, zadržao samo u Crnoj Gori. Trenerski put vodio ga je i na Bliski istok, gde je radio u Kuvajtu i Saudijskoj Arabiji, dok je čak četiri godine proveo u Kataru kao trener B tima Al Ahlija. Njegov zadatak bio je razvoj mladih fudbalera i priprema igrača za prvi tim.

Tokom karijere sarađivao je i sa brojnim poznatim stručnjacima, među kojima su bili Nebojša Jovović, Pep i Igor Bišćan.

Tomašević je 2016. godine stekao UEFA Pro licencu, a tokom usavršavanja imao je priliku da stažira i u švedskom Malmeu.

Prošle godine odlučio je da se vrati u Crnu Goru, nakon šest godina provedenih u inostranstvu. Želeo je da iskustvo koje je stekao van zemlje prenese na domaći fudbal, ali i da bude bliže porodici i ćerki Maši Tomašević, crnogorskoj reprezentativki koja je karijeru nastavila u Interu.

Umesto novih utakmica, planova i pobeda, iza Željka Tomaševića sada ostaje uspomena na čoveka koji je gotovo ceo život posvetio fudbalu.

Njegov odlazak predstavlja veliki gubitak za crnogorski sport.