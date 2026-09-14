Slušaj vest

Dušan Vlahović je ovog leta stavio tačku na četvorogodišnju avanturu u Juventusu i karijeru nastavio u Bešiktašu, gde je već počeo da pokazuje zašto je svojevremeno bio jedan od najtraženijih napadača u Evropi.

Dok Srbin blista u Turskoj, iz Torina sada stiže zanimljivo priznanje o njegovom odlasku i onome što se događalo iza zatvorenih vrata.

Juventus je tokom leta definitivno zatvorio poglavlje sa Dušanom Vlahovićem, a srpski napadač vrlo brzo pokazao je u Turskoj da još ima šta da kaže na velikoj sceni.

Vlahović je u dresu Bešiktaša već na startu sezone napravio pravi spektakl. Prvo je postigao het-trik u pobedi nad Čorumom 6:2, a samo nekoliko dana kasnije zatresao je mrežu Fenerbahčea i doneo svom timu pobedu u velikom istanbulskom derbiju 2:1. Posle prva tri ligaška nastupa imao je čak četiri gola, a navijači crno-belih vrlo brzo dobili su razlog da veruju da su dobili pravog golgetera.

U isto vreme, u Torinu se i dalje priča o njegovom odlasku.

"Odbio je ponudu pre mog dolaska"

Direktor Juventusa Đovani Karnevali sada je otvoreno govorio o Vlahoviću i otkrio kako je, iz njegove perspektive, došlo do definitivnog razlaza.

Karnevali tvrdi da nije ni stigao da sedne preko puta srpskog napadača, jer je odluka o njegovoj budućnosti već praktično bila doneta pre nego što je novi rukovodilac preuzeo funkciju.

"Nikada nisam razgovarao sa Vlahovićem. Kada sam došao u klub, on je već dobio vrlo jaku ponudu za novi ugovor, ali je nije prihvatio. Ja nisam od onih koji jure za igračima", poručio je Karnevali.

Tu se, međutim, priča ne završava.

Karnevali je jasno stavio do znanja da je Juventus, nakon odbijanja ponude, odlučio da više ne insistira.

"Vlahović je uvek imao mnogo poštovanja prema Juventusu, ali kada je odbio ponudu, ta priča je za nas bila završena", naveo je direktor.

Njegove reči dodatno su podgrejale priču o tome šta se zapravo događalo iza zatvorenih vrata u Torinu.

Vlahović tvrdi – nije bilo pravih pregovora!

Jer Vlahović je početkom septembra izneo potpuno drugačiju verziju događaja.

Srbin je u razgovoru za "Mozzart Sport", koji je prenela i Gazeta delo Sport, rekao da se godinama stvarao utisak da on odbija produženje ugovora, dok, prema njegovim rečima, konkretnih pregovora zapravo nije bilo.

"Tri godine se pisalo da odbijam produženje, ali jedina istina je da nikada nisam imao konkretne razgovore sa klubom o tome" poručio je Vlahović.

Prema njegovim rečima, bilo je priče tipa "trebalo bi da razgovaramo o ugovoru" ili "možda bi trebalo da produžiš", ali nikada nije došlo do pravog sastanka na kojem bi dve strane stavile sve karte na sto.

Vlahović je dodao i da je upravo takva situacija mogla da utiče na odnos navijača prema njemu, posebno zbog zvižduka koje je dobijao.

Njegova tvrdnja bila je jasna: nije postojao konkretan pregovarački proces kakav se godinama predstavljao u javnosti.

A onda – Turska eksplozija!

Dok se u Italiji raspravlja ko je i kada odbio koga, Vlahović je odgovorio na najbolji mogući način – golovima.

U Bešiktaš je stigao kao slobodan igrač nakon isteka ugovora sa Juventusom, a klub iz Istanbula mu je ponudio trogodišnji ugovor. Prema zvaničnim podacima Bešiktaša, Srbin je potpisao do kraja sezone 2028/29, uz garantovanu platu od 7,5 miliona evra po sezoni.

Posebno je zanimljivo što ga je u Istanbul doveo trener Vinćenco Italijano, čovek sa kojim je Vlahović već sarađivao u Fiorentini.

Njih dvojica su u Firenci svojevremeno napravili sjajnu priču, pa je Italijano bio jedan od najvećih zagovornika njegovog dolaska u Bešiktaš.

Vlahović je, međutim, dugo vagao.

Italijanski mediji pisali su da je želeo da sačeka ponude iz najjačih evropskih liga, dok je Bešiktaš pokušavao da ga ubedi da prihvati Istanbul. U jednom trenutku na stolu je bila ponuda od oko 10 miliona evra godišnje plus bonusi, dok je konačni ugovor koji je klub zvanično objavio garantovao 7,5 miliona po sezoni.

Juventus krenuo dalje bez Srbina

U međuvremenu, Stara dama je krenula u potpuno novu priču.

Lućano Spaleti je tokom leta tražio novo rešenje u napadu, a Juventus je na kraju angažovao Nikolasa Voltemadea i Papea Sarra. Italijanski mediji navodili su da je trener prethodno želeo fizički snažnog napadača i da je Vlahović u jednom trenutku i dalje bio opcija, ali se odnos između dve strane postepeno hladio.

Karnevali je čak ranije ostavljao vrata otvorena za Vlahovića, ali je situacija ubrzo dobila drugačiji epilog.

Na kraju je Srbin otišao bez obeštećenja.

A sada, dok Juventus traži novi identitet, Vlahović u Turskoj pokušava da vrati status jednog od najopasnijih napadača u Evropi.

Za sada mu ide sjajno.

Četiri gola u prva tri prvenstvena nastupa, het-trik, pa odlučujući pogodak protiv Fenerbahčea u velikom derbiju.

I zato je priča o njegovom odlasku iz Torina sada dobila potpuno novu dimenziju.