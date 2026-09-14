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Daniel Maldini bio je junak Kaljarija u velikoj pobedi nad Atalantom, a samo nekoliko sati kasnije doživeo je saobraćajnu nesreću u Milanu.

Prema dosadašnjim informacijama, Maldini je nekoliko sati nakon utakmice bio u Milanu. Oko 5.15 ujutru, u ulici Karakolo, za volanom svog "poršea karere", učestvovao je u sudaru sa "golfom". U nesreći je ukupno učestvovalo šest osoba, a prema dostupnim izveštajima niko nije zadobio teže povrede. Na lice mesta izašle su tri ekipe hitne pomoći i medicinsko vozilo. Maldini je prevezen u bolnicu Fatebenefrateli na preglede, ali je ubrzo otpušten.

1/4 Vidi galeriju Italijanski fudbaler Daniel Maldini Foto: Spada / Zuma Press / Profimedia, Spada/LaPresse / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prema prvim rekonstrukcijama, Maldini navodno nije propustio "golf" na raskrsnici, nakon čega je došlo do sudara, a jedno od vozila udarilo je i u parkirani "mercedes GLB". Policija i dalje utvrđuje sve okolnosti nesreće.

Međutim, mnogo veći problem za fudbalera usledio je posle udesa.

Maldini je podvrgnut alko-testu, a dva merenja pokazala su 0,91 promila alkohola u krvi. Zbog rezultata mu je oduzeta vozačka dozvola. Prema italijanskim propisima, vrednost iznad 0,80 g/l predstavlja ozbiljniji prekršaj i može imati i krivičnopravne posledice.

Tu se, međutim, priča nije završila.

Prema novijim izveštajima italijanskih medija, Maldini je bio pozitivan i na preliminarnom testu na nedozvoljene supstance. Ipak, ovaj rezultat još nije konačna potvrda da je fudbaler koristio neku konkretnu supstancu. Čekaju se dodatne toksikološke analize iz bolnice, koje bi trebalo da pokažu šta su testovi zapravo registrovali.

Zbog toga je pred Maldinijem period velike neizvesnosti. Za sada je sigurno da je ostao bez vozačke dozvole i da se protiv njega vode postupci u vezi sa saobraćajnim incidentom, dok bi eventualni potvrđeni toksikološki nalaz mogao dodatno da zakomplikuje njegovu situaciju.

Njegov advokat Danilo Bonđorno poručio je da je Maldini nakon pregleda dobro i da nije pretrpeo ozbiljne povrede. Fudbaler je posle kraćeg zadržavanja u bolnici pušten kući.

Od Milana do Kaljarija

Daniel Maldini je treća generacija čuvene fudbalske porodice. Sin je Paola Maldinija, jedne od najvećih legendi Milana i italijanskog fudbala, dok je njegov deda bio pokojni Ćezare Maldini.

Daniel je ponikao u Milanovoj akademiji i za prvi tim debitovao sa samo 18 godina. U karijeri je potom igrao na pozajmicama u Speciji i Empoliju, pre nego što je prešao u Moncu, gde je pružio partije koje su mu donele i poziv u reprezentaciju Italije.

U februaru 2025. godine prešao je u Atalantu za oko 13 miliona evra, ali se u Bergamu nije potpuno nametnuo. Drugi deo prošle sezone proveo je na pozajmici u Laciju, a ovog leta Atalanta ga je prosledila Kaljariju do kraja sezone 2026/27.

I upravo je u Kaljariju počeo da pokazuje koliko može. Postigao je gol protiv Lećea početkom septembra, a zatim bio strelac odlučujućeg pogotka protiv Atalante.

Ali umesto da se priča samo o njegovim igrama i golovima, Maldini se sada suočava sa ozbiljnim problemima van terena.