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Nekadašnji šef stručnog štaba Partizana, Srđan Blagojević, suočava se sa izazovnim početkom epizode u ruskom Akronu. Njegov tim je u uvodnih osam kola osvojio samo pet bodova, što ga trenutno ostavlja na 14. poziciji prvenstvene tabele. Zbog takvog učinka u tamošnjim medijima sve su češća šuškanja o potencijalnom prekidu saradnje.

Ipak, od smene neće biti ništa. Rukovodstvo kluba na čelu sa generalnim direktorom Konstantinom Kljuševom pruža potpunu podršku srpskom stručnjaku sa kojim je potpisan četvorogodišnji ugovor, ističući da neće vući ishitrene poteze.

1/14 Vidi galeriju Srđan Blagojević Foto: Starsport

"Spekulacije oko odlaska Srđana Blagojevića su samo to, spekulacije. Mi ne donosimo odluke na prečac. Posmatramo kako ekipa funkcioniše i da li postoji napredak. U skladu sa svim tim mogu da kažem da trener ima naše puno poverenje", poručio je Konstantin Kljušev za "Sport ekspres".

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