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Derbi Mančestera ponovo je doneo spektakl, ali se posle utakmice mnogo više priča o sudijama nego o fudbalu.

1/6 Vidi galeriju Mančester junajted - Mančester siti 0:1 Foto: Conor Molloy / imago sportfotodienst / Profimedia, Peter Byrne / PA Images / Profimedia

Nekoliko spornih odluka podiglo je prašinu u Engleskoj, a posebno je odjeknula situacija zbog koje je Fil Foden završio sa direktnim crvenim kartonom, dok Bruno Fernandeš, prema mišljenju Džejmija Karagera, nije kažnjen za svoj potez u istoj gužvi.

Glavni sudija bio je Majkl Oliver, dok je iz VAR sobe situaciju proveravao Met Donahju, ali njihova odluka nikako nije legla nekadašnjem defanzivcu Liverpula.

Karager je posle utakmice bio besan i nije pokušavao da sakrije koliko ga je razočarala odluka sudija.

"Potpuno sam besan kada pogledam ovu odluku. Pokazati Fodenu crveni karton na ovakvom meču, utakmici ovakvog značaja, jednostavno je sramotno suđenje", poručio je Karager.

00:23 Fil Foden crveni karton Izvor: Arena 2 Premium

Međutim, tu se nije zaustavio.

Mnogo više ga je pogodilo ono što se dogodilo neposredno pre Fodenovog isključenja.

U jednoj gužvi Fernandeš je, prema Karagerovom tumačenju, udario Fodena dok je fudbaler Sitija bio na zemlji. Upravo zbog toga bivši engleski reprezentativac nije mogao da shvati zbog čega VAR nije drugačije reagovao.

"Ono što celu situaciju čini smejurijom jeste ono što se dogodilo pre toga. Bruno Fernandeš udara Fodena dok je ovaj na zemlji. Gde je VAR? Kako pogledaš taj deo snimka i potpuno ga ignorišeš, pa se Bruno izvuče, a onda odlučiš da je Fodenova reakcija za direktan crveni karton?", zapitao se Karager.

Njegov bes bio je sve veći kako je analizirao spornu situaciju.

"Ovo je toliko šokantno. Apsolutna farsa. Ove sudije su potpuno skrenule sa pameti", grmeo je Karager.

Bura i zbog gola Halanda

Sporna situacija sa Fodenom nije bila jedina stvar koja je izazvala polemiku posle derbija Mančestera.

Posebna rasprava povela se i oko gola Erlinga Halanda, koji je Mančester sitiju doneo pobedu. Stručni panel se nakon utakmice oglasio sa tvrdnjom da pogodak nije trebalo da bude priznat, što je dodatno raspalilo polemiku o suđenju na velikom engleskom derbiju.

Tako je utakmica koja je trebalo da bude praznik fudbala dobila i potpuno drugačiju dimenziju.

Umesto da se priča samo o igri, golovima i potezima najvećih zvezda, u centru pažnje našli su se Majkl Oliver, VAR i odluke koje su izazvale ogroman bes.

Karager je svoj stav jasno izneo – smatra da je Fodenovo isključenje teško objasniti bez osvrtanja na ono što se dogodilo pre toga i pita se kako je moguće da VAR nije drugačije procenio celu situaciju.

U Engleskoj se polemika ne stišava, a sporne odluke sa derbija Mančestera tek će biti predmet brojnih analiza.