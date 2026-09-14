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Sedam bodova. Osam odigranih utakmica. Pet poraza. PRETPOSLEDNJE mesto na tabeli.

To je učinak Partizana posle osam kola Mozzart Bet Super lige Srbije i činjenica koja zvuči gotovo nestvarno kada se uz ime kluba dodaju njegova istorija, trofeji, evropski uspesi i armija navijača.

Partizan danas ne gleda ka vrhu tabele. Ne razmišlja o Crvenoj zvezdi, Vojvodini, borbi za titulu ili Evropi. U ovom trenutku, crno-beli moraju prvo da pogledaju ispod sebe. I da se ozbiljno zapitaju – šta se dogodilo?

Kasnilo se sa pojačanjima. Previranja u klubu su došla na naplatu. Umesto da se bave timom - svađali su se.

Poraz od Vojvodine u Humskoj dodatno je ogolio sve probleme jednog od najvećih klubova sa ovih prostora. Partizan je ostao na samo sedam osvojenih bodova i trenutno se nalazi na 13. mestu, daleko od pozicija koje vode u plej-of. Mada, čekajte: Jel cilj FK Partizan da bude u plej-ofu ili možda nekim čudom nešto više?

Sezona je još duga i rano je donositi konačne zaključke, ali crno-beli su već sada potrošili sve kredite. Pet poraza na osam utakmica nije slučajnost, niti loš dan. To je obrazac. A, obrazac je zabrinjavajući.

1/6 Vidi galeriju Partizan - Vojvodina Foto: Kurir Sport, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Promena

Nekada je pitanje bilo Zvezda ili Partizan, ko će do krune. Danas je pitanje mnogo neprijatnije - može li Partizan da uhvati priključak za prvih osam? Još strašnije zvuči podatak da crno-beli, ukoliko se ovakav trend nastavi, mogu da se nađu u situaciji da ozbiljno razmišljaju i o borbi za opstanak.

Naravno, kvalitet Partizanovog tima, veličina kluba i infrastruktura ne dozvoljavaju da se crno-beli unapred svrstaju među kandidate za ispadanje. Ali fudbal ne poznaje istorijske zasluge.

Tabela ne pita koliko titula imaš. Tabela ne pamti evropske noći. Tabela priznaje samo bodove. A Partizan ih ima sedam. Bednih sedam bodova.

I upravo zbog toga pitanje borbe za opstanak više ne sme da bude zabranjena tema. Možda je prerano govoriti da je jedan od najvećih srpskih klubova zaista kandidat za ispadanje, ali je sasvim legitimno zapitati se šta će se dogoditi ukoliko crno-beli nastave ovim tempom.

Jer, granica između krize i katastrofe u fudbalu ponekad je mnogo tanja nego što se čini.

Pritisak

Možda je najveći problem to što trenutno niko nema pravi odgovor na pitanje zbog čega Partizan izgleda ovako. Da li je do Saše Ilića, igrača, uprave... Čini se do - svih. Najodgovornija, uprava naravno, koja je birala i trenera i igrače. A, dodatna odgovornost: svađali se međusobno i kasno odradili prelazni rok.

Epilog, jasan i bolan. Nema kontinuiteta. Nema sigurnosti. Nema rezultata. A kada nema rezultata, sve ostalo postaje problem.

Pritisak raste na igrače. Pritisak raste na stručni štab. Nezadovoljstvo navijača (tu mislimo na prave navijače Partizana) postaje sve glasnije. Svaki naredni poraz nosi dodatnu težinu, a svaka utakmica koja je do juče bila običan prvenstveni meč sada postaje borba za izlazak iz krize.

I tu se krije najveća opasnost.

Partizan ne sme da dozvoli da mu se sezona pretvori u jurenje za osmim mestom. Klub takvog imena ne bi smeo da dođe u situaciju da mu je najveći uspeh plasman u plej-of, ali upravo je to realnost u kojoj se crno-beli trenutno nalaze.

Od borbe za vrh do borbe za prvih osam. A ako se nešto hitno ne promeni – ko zna gde je dno.

Sedam bodova posle osam kola nije samo loš početak. To je ozbiljan alarm.

I možda najglasnije pitanje koje danas odzvanja Humskom nije kada će Partizan ponovo napasti titulu? I zašto reč "titula" ne može uopšte ni da se stavi u istu rečenicu sa "FK Partizan"?