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Real Madrid je letos povukao potez koji je iznenadio čitav fudbalski svet.

Kraljevski klub izdvojio je čak 125 miliona evra garantovano, a transfer 19-godišnjeg Jana Diomandea iz Obale Slonovače, koji je stigao iz Lajpciga, kroz bonuse mogao bi dostigne čak 140 miliona evra.

Međutim, početak u Madridu nije ni približno onakav kakvom su se navijači nadali.

Diomande je odigrao šest utakmica, ali još nije uspeo da upiše ni gol ni asistenciju. Upravo zbog toga već su krenule prve ozbiljne kritike, a među onima koji su digli glas nalazi se i poznati francuski analitičar i nekadašnji fudbaler Žerom Roten.

On smatra da je razlika između Diomandea i njegovih novih saigrača trenutno ogromna.

"Postoji ogroman jaz između Jana Diomandea i ostatka ekipe Real Madrida. Tehnički gledano, u njegovoj igri još uvek ima previše nedostataka. Ne kažem da je on promašaj leta, ali moraće brzo da napreduje", poručio je Roten.

I upravo tu nastaje problem za mladog fudbalera. Kada u Real Madrid stignete za 125 miliona evra, svaki dodir sa loptom postaje predmet analize, a svaki loš meč dodatno povećava pritisak.

Diomande iza sebe ima odličnu sezonu u Lajpcigu, zbog čega je Real i odlučio da izdvoji ogroman novac. Ipak, prelazak na najveću fudbalsku scenu doneo mu je potpuno drugačije okolnosti.

U Madridu nema mnogo vremena za čekanje.

Svaki trening se prati, svaki nastup se analizira, a od igrača koji košta 125 miliona evra očekuje se da odmah pokaže zbog čega je klub za njega izdvojio pravo bogatstvo. Diomande za sada to nije uspeo.

1/8 Vidi galeriju Jan Diomande Foto: Riquelve Nata/Sports Press / Zuma Press / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Mauro PIMENTEL / AFP / Profimedia

Real Madrid je već imao situacije u kojima su skupo plaćeni mladi igrači teško podnosili pritisak. Jedan od najpoznatijih primera je Luka Jović, koji je kao veliki talenat stigao u Madrid za ogromnu sumu, ali nije uspeo da napravi karijeru kakva mu je bila predviđana.

Sada se slična priča ne priziva u Madridu, ali Diomande mora da bude svestan koliko je teren na kojem se nalazi surov.

Jer u Realu talenat jeste ulaznica, ali nije garancija uspeha.

Pred mladim fudbalerom sada je najvažniji period karijere. Moraće da pokaže karakter, da se izbori sa pritiskom i što pre podigne nivo igre ako želi da opravda ogroman novac koji je klub uložio u njega.

A posebno će biti zanimljivo da li će uspeti da preokrene situaciju pre nego što kritike postanu još glasnije.

Za sada je slika prilično jasna - 125 miliona evra, šest utakmica i nula učinka. U Madridu će se od njega tražiti mnogo, mnogo više.