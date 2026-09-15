Slušaj vest

Miloš Pantović menja sredinu! Srpski fudbaler do kraja sezone igraće na pozajmici u Železničaru iz Pančeva, koji je danas zvanično potvrdio njegov dolazak.

Pantović je član Panatinaikosa, ali će naredne mesece provesti u Srbiji, gde će pokušati da pronađe kontinuitet i vrati se u formu. Posebno zanimljivo je što će Železničar na kraju sezone imati mogućnost da otkupi njegov ugovor.

1/6 Vidi galeriju Srpski fudbaler Miloš Pantović Foto: Starsport/Srđan Stevanović, www.partizan.rs/Miroslav Todorović

Dvadesetčetvorogodišnji fudbaler u Panatinaikos je stigao u avgustu prošle godine, ali se sada vraća u domaći fudbal. Pre odlaska u Grčku nosio je dres TSC-a, Voždovca, Grafičara i Crvene zvezde.

Pantović je stigao i do reprezentacije Srbije – za "Orlove" je upisao jedan nastup, 2023. godine.

Sada ga čeka novi izazov u Pančevu, gde će pokušati da se nametne i izbori za važnu ulogu u ekipi Železničara. Ako zadovolji čelnike kluba, pozajmica bi na kraju sezone mogla da preraste u trajan transfer.