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Fudbalski klub Kaljari demantovao je danas izveštaje medija da je njihov igrač Danijel Maldini bio pozitivan na narkotike posle saobraćajne nesreće u nedelju ujutru.

"Kaljari obaveštava javnost da je, povodom natpisa koji su se u proteklim satima pojavili u italijanskim medijima, Danijel Maldini podvrgnut toksikološkim analizama. Svi sprovedeni testovi dali su negativne rezultate", naveo je klub. ; "Igrač će se danas popodne redovno priključiti ekipi na treningu pred predstojeću utakmicu", dodaje se u sapštenju.

Maldini je učestvovao u saobraćajnoj nesreći u Milanu u nedelju rano ujutru, nekoliko sati posle utakmice Serije A između tima sa Sardinije i Atalante u Bergamu, na kojoj je postigao pobedonosni gol sa penala.

Gazeta: Pao na narokticima

Ovom 24-godišnjem fudbaleru je privremeno oduzeta vozačka dozvola nakon što je alko-test pokazao prisustvo alkohola u krvi. Prema pisanju više izvora, uključujući Gazetu, italijanski napadač je takođe pao na preliminarnom testu na narkotike.

Iz Kaljarija, međutim, insistiraju na tome da su testovi kojima je njihov igrač podvrgnut nakon udesa bili negativni.

Kako su ranije preneli mediji, saobraćajna nesreća dva automobila dogodila se u nedelju oko 5.15 u Milanu, a osim Maldinija u vozilima su bile dve žene u dvadesetim godinama i tri mladića starosti od 19 do 21 godine.

Policija i hitna pomoć su ubrzo stigle na lice mesta, ali niko od učesnika udesa nije zadobio teže povrede.