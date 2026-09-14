Slušaj vest

Fudbalski klub Kaljari demantovao je danas izveštaje medija da je njihov igrač Danijel Maldini bio pozitivan na narkotike posle saobraćajne nesreće u nedelju ujutru.

"Kaljari obaveštava javnost da je, povodom natpisa koji su se u proteklim satima pojavili u italijanskim medijima, Danijel Maldini podvrgnut toksikološkim analizama. Svi sprovedeni testovi dali su negativne rezultate", naveo je klub. ; "Igrač će se danas popodne redovno priključiti ekipi na treningu pred predstojeću utakmicu", dodaje se u sapštenju.

Maldini je učestvovao u saobraćajnoj nesreći u Milanu u nedelju rano ujutru, nekoliko sati posle utakmice Serije A između tima sa Sardinije i Atalante u Bergamu, na kojoj je postigao pobedonosni gol sa penala.

Gazeta: Pao na narokticima

Ovom 24-godišnjem fudbaleru je privremeno oduzeta vozačka dozvola nakon što je alko-test pokazao prisustvo alkohola u krvi. Prema pisanju više izvora, uključujući Gazetu, italijanski napadač je takođe pao na preliminarnom testu na narkotike.

Iz Kaljarija, međutim, insistiraju na tome da su testovi kojima je njihov igrač podvrgnut nakon udesa bili negativni.

Kako su ranije preneli mediji, saobraćajna nesreća dva automobila dogodila se u nedelju oko 5.15 u Milanu, a osim Maldinija u vozilima su bile dve žene u dvadesetim godinama i tri mladića starosti od 19 do 21 godine.

Policija i hitna pomoć su ubrzo stigle na lice mesta, ali niko od učesnika udesa nije zadobio teže povrede.

Ne propustiteFudbalSTRAŠNE VESTI IZ ITALIJE UZDRMALE FUDBALSKI SVET! Igrač poznatog kluba povređen u saobraćajnoj nesreći - odmah je PRIMLJEN U BOLNICU!
profimedia-0959081695.jpg
FudbalNA DEBIJU POSTIGAO GOL! Maldinijev sin doneo pobedu Milanu protiv Specije u svoj prvom nastupu! VIDEO
profimedia0634210175-1.jpg
FudbalON JE ŠAMPION SA VELIKIM "Š": Italijani oduševljeni Nemanjom Matićem! Srbin sve oborio s nogu, Apenini u transu zbog njega!
Nemanja Matić na meču Sasuolo - Juventus
FudbalAU, KAKAV UDAR NA SLAVNOG HRVATA! Italijani ga brutalno RAZAPELI, a jedan podatak posebno BODE OČI!
Luka Modrić
FudbalSERIJA A! Veliki povratak Milana u Rimu!
profimedia-1128999310.jpg

00:47
Penal za Crvenu zvezdu u derbiju Izvor: Arena Sport