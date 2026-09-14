OFK Beograd smenio trenera Jovana Damjanovića nakon poraza od Radničkog, što je označilo prelomnu tačku za klub.
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NAKON NIZA LOŠIH REZULTATA! OFK Beograd smenio trenera!
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Poraz od Radničkog u Nišu bio je kap koja je prelila čašu za OFK Beograd i Jovana Damjanovića.
Kako saznaje Meridian Sport, Romantičari i dosadašnji trener sporazumno su raskinuli saradnju, čime je Damjanović i zvanično završio mandat na klupi kluba sa Stare Karaburme.
Partizan - OFK Beograd Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
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OFK Beograd će tako u narednom periodu morati da pronađe novo rešenje za mesto šefa stručnog štaba. Klub će uskoro krenuti u potragu za naslednikom Damjanovića, koji je ekipu vodio u dosadašnjem delu sezone.
Poraz u Nišu očigledno je bio prelomna tačka i doveo do odluke o promeni na klupi.
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