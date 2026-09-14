NEZAPAMĆENA TRAGEDIJA: Saobraćajna nesreća koja je šokirala ceo svet, crne vesti stigle do Vinisijusa - njegova devojka je potpuno slomljena!
Velika tragedija pogodila je Virdžiniju Fonseku, partnerku fudbalera Real Madrida Vinisijusa Žuniora.
U stravičnoj saobraćajnoj nesreći u Brazilu život su izgubili njen dugogodišnji telohranitelj Rožerio Kamilo Ramos i njegova supruga Paula Režina.
Nesreća se dogodila na autoputu u blizini opštine Gvapo, u saveznoj državi Gojas. Rožerio je bio na motociklu, a medicinski tim je po dolasku mogao samo da konstatuje njegovu smrt. Njegova supruga Paula zatečena je bez vitalnih funkcija, a pokušaji reanimacije, nažalost, nisu dali rezultat.
Virdžinija se oglasila nakon što je porodica obaveštena o tragediji i emotivnom porukom oprostila od čoveka koji je godinama bio uz nju i njene najbliže.
- Malopre sam primila vest o Kamilu, našem ličnom telohranitelju, i njegovoj supruzi. Nisam se oglašavala ranije jer smo čekali da svi članovi porodice saznaju. Otkako sam čula vest, ne mogu da radim ništa, srce mi je potpuno slomljeno - napisala je ona na Instagramu.
Rožerio za Virdžiniju nije bio samo čovek zadužen za njenu bezbednost, već osoba od velikog poverenja koja je godinama bila deo njihove porodice.
- Kamilo, bićemo ti večno zahvalni za svu brigu, zaštitu, mudrost i ogromnu ljubav koju si posvećivao našoj porodici. Tvoje prisustvo bilo je sigurno utočište, a sećanje na tebe zauvek će živeti u našim srcima - poručila je Virdžinija.
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