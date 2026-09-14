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Dominacija Vojvodine, tri gola u mreži Partizana i dokaz da šampionske ambicije kluba nisu samo slovo na papiru.

Sjajni mladi fudbaler „stare“ dame odigrao utakmicu za pamćenje.

Dva puta je pogodio metu mrežu, bio konstantna opasnost po gol domaćina i pokazao zašto svi u Novom Sadu imaju ogromnu poverenje u njega.

– Uvek na prvom mestu mi je pobeda. Tri boda za Vojvodinu, pa sve ostalo. Naravno, osećaj je svaki put isti kada dam gol – fantastičan. Jednostavno, za to radim, za to se borim. I, naravno, bez ekipe ne bi to moglo. Nadam se da sam doprineo što više ovoj pobedi i da ću nastaviti ovako – počeo je priču Kolarević za klupski sajt.

1/6 Vidi galeriju Partizan - Vojvodina Foto: Kurir Sport, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Značaj golova u derbiju – vrede više nego oni na drugim mečevima ili…

– To ću ostaviti za sebe, ali svaki gol mi je isto važan. Naravno, lepo je postići gol protiv Zvezde i Partizana, ali gledam to isto.

Energija sa kojom je Vojvodina ušla u meč i prikazivala je u svakom duelu – bila je impresivna.

– Pripremali smo se, dali smo sve od sebe i to se tako i ostavilo na terenu. Imali smo jasan cilj šta želimo i kako hoćemo da izgledamo na terenu. To smo i ostvarili i rezultat svega je jako bitna pobda.

Slavlje? Nema vremena za to, posebno jer je prvenstvo „maraton“, a meč u Beogradu je bio samo jedna distanca.

– Očekuje nas nova utakmica i moramo odmah da se okrenemo tome. Apsolutni fokus je već od danas na IMT. Pozivam navijače da dođu u što većem broju, da budu uz nas i da nam pruže podršku. Sanjamo pun „Karađorđe“ i verujem da će to uskoro postati java. Zajedno možemo do još jedne pobede. Vidimo se na „Karađorđu“ – poručio je sjajni Milan Kolarević.