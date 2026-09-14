"Šema je bila takva da su oni odmah po sletanju aviona kofere sa kokainom sklanjali iz aviona koji su stizali iz Južne Amerike i tako sprečavali da prođu kroz standardnu kontrolu i inspekciju. Posao Santoša bio je da radi na aerodromu kao trener sokolova i da tera manje ptice sa aerodroma kako bi sprečio eventualne veće probleme koji se dešavaju kada ptica uleti u motor aviona i slično", navodi se u tekstu.