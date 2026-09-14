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Šokantne vesti potresle su lisabonsku Benfiku. Žoao Paulo Santoš (46), čovek zadužen za dresuru sokola, zvanične maskote i prepoznatljivog simbola kluba, lišen je slobode pod sumnjom da je deo kriminalne organizacije koja se bavila švercom kokaina preko aerodroma u Lisabonu.

Kako prenosi portugalski „Observador”, Santoš je pao u ruke policije u sklopu opsežne četvoromesečne istrage o trgovini narkoticima.

Real Madrid - Benfika Foto: Miguel Lemos / DeFodi Images / Profimedia

Nadležni organi su tokom tog perioda detaljno pratili svaki njegov korak i razotkrili operativnu šemu po kojoj je ova grupa delovala.

"Šema je bila takva da su oni odmah po sletanju aviona kofere sa kokainom sklanjali iz aviona koji su stizali iz Južne Amerike i tako sprečavali da prođu kroz standardnu kontrolu i inspekciju. Posao Santoša bio je da radi na aerodromu kao trener sokolova i da tera manje ptice sa aerodroma kako bi sprečio eventualne veće probleme koji se dešavaju kada ptica uleti u motor aviona i slično", navodi se u tekstu.

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Atmosfera pred meč Zvezda - Benfika Izvor: Kurir