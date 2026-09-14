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Sada je Đurić dobio i prvi poziv u seniorsku reprezentaciju Crne Gore.

„Ostvarenje sna“, kaže Andrej.

Odbrana Malmea se značajno stabilizovala nakon što je tokom dobrog dela sezone imala velikih problema. Ekipa je sačuvala mrežu na tri od poslednje četiri utakmice, a na poslednje dve štoperski tandem činili su Andrej Đurić i novajlija Stian Gregersen, bez primljenog gola.

Dvadesetdvogodišnji Đurić postao je standardan kod Gautea Helstrupa i počeo da pokazuje sve bolju formu nakon prvih 12 prilično neujednačenih meseci u Malmeu.

„Presrećan sam, stvarno. Sviđa mi se način na koji treniramo i atmosfera u ekipi. Svi su srećni, dobro treniramo i dobro igramo. I dalje možemo da napredujemo, sve može da bude mnogo bolje. Ali na dobrom smo putu.“

Šta ti znači poverenje koje ti je Gaute ukazao?

„Mnogo mi znači. Želim da mu se zahvalim na tome.“

Đurić smatra da je ovo njegov najbolji period otkako je u dresu ovog kluba, a posebno ističe saradnju sa Gregersenom.

1/5 Vidi galeriju Andrej Đurić u dresu Malmea Foto: PETTER ARVIDSON / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Jez Tighe / imago sportfotodienst / Profimedia, Bildbyran / ddp USA / Profimedia

Na pitanje da li je bilo teško prilagoditi se novom sistemu igre i promenama u odbrani od dolaska Helstrupa, kaže:

„Da, pomalo. Ali imamo četvoricu štopera koji znaju da igraju fudbal, a ovo je vrhunski tim. Ko god da igra, siguran sam da će dati sve od sebe. Od prvog treninga Stian i ja smo se razumeli, što je bilo baš lepo.“

Andrej je posebno srećan i što je njegov 19-godišnji zemljak Jovan Milosavljević konačno počeo da dobija minutažu.

„Baš, baš mi je drago zbog njega. On je moj mali. Provodimo vreme zajedno i pomažemo jedan drugom.“

Imaš osećaj kao da ti je sin?

„Da, upravo tako“, odgovara Đurić uz osmeh.

Andrej Đurić sjajan u Malmeu Foto: ÖRNBERG/BILDBYRĹN / Shutterstock Editorial / Profimedia

Andrej je odrastao u Beogradu i igrao je za mlađe reprezentativne selekcije Srbije, pre nego što je pre dve godine prešao u U21 reprezentaciju Crne Gore.

Za predstojeće okupljanje u okviru Lige nacija, Đurić je prvi put pozvan u seniorsku reprezentaciju Crne Gore. Poziv je dobio i njegov saigrač iz Malmea Sead Hakšabanović.

Njegova odluka da promeni reprezentaciju izazvala je određenu pažnju u srpskim medijima.

„Nema tu mnogo šta da se kaže. Ostvario mi se san. Presrećan sam, a videćemo tamo kako će sve proći.“

Crna Gora trenutno prolazi kroz smenu generacija, a Andrej se vidi kao jedan od igrača budućnosti u odbrani reprezentacije.

Na pitanje kakve su mu šanse da odmah dobije minutažu:

„Naravno da sam razgovarao sa njima, ali razumem i da sam nov. Tu su igrači poput Stefana Savića iz Trabzonspora i drugi dobri štoperi. Tako da ćemo videti. Trenutno ne mogu mnogo toga da kažem, ali srećan sam što sam dobio poziv.“

Na kraju navode da Andrej trenutno ima 35 nastupa i jedan gol za Malme.

Kurir sport / fotbollskanalen