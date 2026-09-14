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Jedan od najboljih fudbalera koje je Srbija iznedrila u poslednjih 40 godina, Nemanja Matić, bio je jedan od učesnika pobede svog Sasuola nad Juventusom u okviru Serije A.

Upisao je i asistenciju u pobedi od 3:2, a najveći junak zeleno-crnih bio je Vasilije Adžić.

Crnogorski fudbaler je zablistao i postigao gol u poslednjim minutima meča za pobedu, ali se nije radovao iz dobro poznatog razloga - on je igrač Juventusa koji je pozajmljen Sasuolu.

1/5 Vidi galeriju Nemanja Matić na meču Sasuolo - Juventus Foto: Giuseppe Maffia / Alamy / Profimedia, Emanuele Pennacchio / imago sportfotodienst / Profimedia, STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL / imago sportfotodienst / Profimedia

Nakon meča, na njegov račun se našalio njegov stariji kolega, Nemanja Matić, za kojeg je Adžić rekao da mu je dosta pomogao u ovom klubu.

"Crnogorac, mrsko mu da se raduje", našalio se Matić.

Kurir sport / Sportske.net