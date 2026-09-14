Zanimljiv komentar srpskog fudbalera.
Fudbal
"CRNOGORAC, MRSKO MU DA SE RADUJE" Nemanja Matić komentarom o svom saigraču nasmejao celu Italiju!
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Jedan od najboljih fudbalera koje je Srbija iznedrila u poslednjih 40 godina, Nemanja Matić, bio je jedan od učesnika pobede svog Sasuola nad Juventusom u okviru Serije A.
Upisao je i asistenciju u pobedi od 3:2, a najveći junak zeleno-crnih bio je Vasilije Adžić.
Crnogorski fudbaler je zablistao i postigao gol u poslednjim minutima meča za pobedu, ali se nije radovao iz dobro poznatog razloga - on je igrač Juventusa koji je pozajmljen Sasuolu.
Nemanja Matić na meču Sasuolo - Juventus Foto: Giuseppe Maffia / Alamy / Profimedia, Emanuele Pennacchio / imago sportfotodienst / Profimedia, STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL / imago sportfotodienst / Profimedia
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Nakon meča, na njegov račun se našalio njegov stariji kolega, Nemanja Matić, za kojeg je Adžić rekao da mu je dosta pomogao u ovom klubu.
"Crnogorac, mrsko mu da se raduje", našalio se Matić.
Kurir sport / Sportske.net
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