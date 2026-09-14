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Partizan je napravio važan korak u rešavanju dugovanja prema bivšim igračima, pošto je u jednom danu isplatio više od 800.000 evra na osam različitih adresa.

Kako prenosi "Mozzart sport", crno-beli su uplatili ukupno 805.394 evra, a cilj je da se kompletira potrebna dokumentacija pred novi monitoring.

Stadion Partizana Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Screenshot

Novac je isplaćen sledećim bivšim igračima:

Nikola Lakčević - 68.421
Marko Milovanović – 51.000
Nikola Antić – 35.000
Aleksandar Šćekić – 150.000
Svetozar Marković – 150.357
Marko Živković – 156.916
Aranđel Stojković – 85.950
Aleksandar Filipović – 107.750

Time je Partizan smanjio deo finansijskog tereta, ali dugovanja i dalje postoje.

Očekuje se da u narednim nedeljama bude regulisan i deo duga prema Bibarsu Nathu, kome crno-beli prema navodima duguju čak 1.200.000 evra.

Pred Partizanom je tako još posla kako bi u potpunosti rešio finansijske obaveze prema bivšim igračima i obezbedio urednu dokumentaciju za naredni monitoring.

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