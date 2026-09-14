Nejmar je odlučio da završi svoju karijeru u reprezentaciji Brazila, potvrdio je selektor Ančeloti.
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KRAJ PUTA! Nejmar je završio - stigla potvrda!
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Karlo Ančeloti potvrdio je da je Nejmar završio sa reprezentacijom Brazila.
Selektor "Selesaa" govorio je o budućnosti reprezentacije i otkrio da napadač Santosa više ne planira da se vraća u nacionalni tim, iako smatra da bi po kvalitetu i dalje mogao da bude deo ekipe.
Oproštaj Nejmara od reprezentacije Brazila Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Joao Bravo/Sports Press / Zuma Press / Profimedia
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- Nejmar je odlučio da završi svoj ciklus sa reprezentacijom. To je njegova odluka i moramo da je poštujemo - poručio je Ančeloti.
Nejmar je za Brazil odigrao 130 utakmica i postigao rekordnih 80 golova, ali uprkos brojnim individualnim dostignućima nije uspeo da osvoji Svetsko prvenstvo.
Njegov veliki reprezentativni uspeh ostaju Kup konfederacija iz 2013. godine i Kopa Amerika 2021.
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