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Karlo Ančeloti potvrdio je da je Nejmar završio sa reprezentacijom Brazila.

Selektor "Selesaa" govorio je o budućnosti reprezentacije i otkrio da napadač Santosa više ne planira da se vraća u nacionalni tim, iako smatra da bi po kvalitetu i dalje mogao da bude deo ekipe.

1/7 Vidi galeriju Oproštaj Nejmara od reprezentacije Brazila Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Joao Bravo/Sports Press / Zuma Press / Profimedia

- Nejmar je odlučio da završi svoj ciklus sa reprezentacijom. To je njegova odluka i moramo da je poštujemo - poručio je Ančeloti.

Nejmar je za Brazil odigrao 130 utakmica i postigao rekordnih 80 golova, ali uprkos brojnim individualnim dostignućima nije uspeo da osvoji Svetsko prvenstvo.

Njegov veliki reprezentativni uspeh ostaju Kup konfederacija iz 2013. godine i Kopa Amerika 2021.

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