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Prednost Romi doneo je Donijel Malen golom u 40. minutu, a konačan rezultat je postavio Nikolo Pizili pogotkom u trećem minutu nadoknade drugog poluvremena.

Srpski golman Mile Svilar odigrao je celu utakmicu za Romu.

Roma je prva na tabeli sa maksimalnih 12 bodova, dok Torino zauzima 14. mesto sa tri boda.

Roma će u narednom kolu u Rimu dočekati Inter, dok će Torino igrati na gostujućem terenu protiv Bolonje.

1/5 Vidi galeriju Fenerbahče - Roma Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Komo je na svom terenu pobedio Parmu 2:1. Prednost Komu doneo je Hakobo Ramon golom u 23. minutu, a vođstvo je uvećao Kaiki pogotkom u 83. minutu.

Konačan rezultat postavio je napadač Parme David Romero pogotkom u drugom minutu nadoknade drugog poluvremena. Komo je drugi na tabeli sa 10 bodova, dok Parma zauzima 17. mesto sa jednim bodom.

Komo će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Frozinonea, dok će Parma dočekati Đenovu.